Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh

Ngày 19-12, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Dự án đường Nguyễn Văn Linh có chiều dài hơn 2,7 km, là công trình giao thông nội thị cấp II, vận tốc thiết kế 50 km/giờ, bề rộng nền đường 35 m. Dự án được triển khai giai đoạn 2022–2026 với tổng mức đầu tư 260 tỉ đồng, là công trình trọng điểm khu vực phía Tây tỉnh, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Anh Tuấn thông tin về dự án với các nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai và người dân

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến ngày 15-12 đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 31-12-thông tuyến kỹ thuật, cơ bản hoàn thành cấp phối đá dăm; trước Tết Nguyên đán BÍnh Ngọ 2026, hoàn thành thảm bê tông nhựa.

Hiện trên toàn tuyến bố trí nhiều mũi thi công đồng loạt; xe chở đất hoạt động liên tục, xe lu tiến hành lu lèn, máy móc và nhân công tập trung thi công khẩn trương trên công trường.

Ộng Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi dọc tuyến đường để kiểm tra các hạng mục đang triển khai, đồng thời thông tin về dự án và tiến độ thi công để các nguyên lãnh đạo tỉnh, người dân quan tâm nắm bắt.

Sau thời gian dài vướng mặt bằng, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự đồng thuận của người dân Dự án đường Nguyễn Văn Linh đã đạt kết quả vượt mong đợi

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết dù trước đây, dự án gặp khó khăn, chậm tiến độ, nhưng thời gian qua, đơn vị liên quan đã đẩy nhanh thi công, đạt kết quả vượt mong đợi.

Điều này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Đường Nguyễn Văn Linh không đơn thuần là công trình giao thông phục vụ đi lại, mà còn giữ vai trò trục động lực quan trọng trong chỉnh trang, tổ chức lại không gian đô thị, tạo dư địa phát triển kinh tế mới cho vùng đất phía Tây Gia Lai.