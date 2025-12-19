Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh, công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng.

Ngày 19-12, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Dự án đường Nguyễn Văn Linh có chiều dài hơn 2,7 km, là công trình giao thông nội thị cấp II, vận tốc thiết kế 50 km/giờ, bề rộng nền đường 35 m. Dự án được triển khai giai đoạn 2022–2026 với tổng mức đầu tư 260 tỉ đồng, là công trình trọng điểm khu vực phía Tây tỉnh, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh phía Tây tỉnh - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Anh Tuấn thông tin về dự án với các nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai và người dân

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến ngày 15-12 đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 31-12-thông tuyến kỹ thuật, cơ bản hoàn thành cấp phối đá dăm; trước Tết Nguyên đán BÍnh Ngọ 2026, hoàn thành thảm bê tông nhựa.

Hiện trên toàn tuyến bố trí nhiều mũi thi công đồng loạt; xe chở đất hoạt động liên tục, xe lu tiến hành lu lèn, máy móc và nhân công tập trung thi công khẩn trương trên công trường.

Ộng Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi dọc tuyến đường để kiểm tra các hạng mục đang triển khai, đồng thời thông tin về dự án và tiến độ thi công để các nguyên lãnh đạo tỉnh, người dân quan tâm nắm bắt.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh phía Tây tỉnh - Ảnh 3.

Sau thời gian dài vướng mặt bằng, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự đồng thuận của người dân Dự án đường Nguyễn Văn Linh đã đạt kết quả vượt mong đợi

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết dù trước đây, dự án gặp khó khăn, chậm tiến độ, nhưng thời gian qua, đơn vị liên quan đã đẩy nhanh thi công, đạt kết quả vượt mong đợi.

Điều này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Đường Nguyễn Văn Linh không đơn thuần là công trình giao thông phục vụ đi lại, mà còn giữ vai trò trục động lực quan trọng trong chỉnh trang, tổ chức lại không gian đô thị, tạo dư địa phát triển kinh tế mới cho vùng đất phía Tây Gia Lai.

Tin liên quan

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV trong khai trương chuyến bay đầu tiên sân bay Long Thành

Phát biểu xúc động của lãnh đạo ACV trong khai trương chuyến bay đầu tiên sân bay Long Thành

NLĐO)- Mỗi mét đường băng, mỗi nhà ga, mỗi hạng mục công trình sân bay Long Thành đều chứa đựng mồ hôi, công sức và cả niềm tự hào của biết bao con người

Khởi công dự án hơn 3.000 tỉ đồng trên vùng cát trắng ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Dự án Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình ở TP Đà Nẵng do Tập đoàn BIN Corporation của shark Lê Hùng Anh làm chủ đầu tư.

Khánh Hòa: Khởi công, khánh thành 5 dự án ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Sáng 19-12, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh quy mô 1.254 ha và nhiều dự án trọng điểm khác tại Khánh Hòa đã đồng loạt khởi công, khánh thành

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo