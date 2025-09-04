Ngày 4-9, Sở Y tế Gia Lai cho biết đã xử phạt hành chính 35 triệu đồng và đình chỉ 2 tháng hoạt động đối với hộ kinh doanh Nguyễn T.H. (xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) – cơ sở nấu cỗ trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra sau tiệc tân gia tại xã Ia Hiao.

Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Nguyễn T.H.

Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện cơ sở này vi phạm nhiều quy định về an toàn thực phẩm: kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện; người trực tiếp chế biến không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức; không thực hiện kiểm thực 3 bước; dụng cụ chế biến, bảo quản không đảm bảo tránh lây nhiễm chéo…

Ngoài tiền phạt, cơ sở còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trong 2 tháng.

Trước đó, ngày 29-8, gia đình ông K.Đ. (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao) tổ chức tiệc tân gia với khoảng 220 khách mời, do hộ kinh doanh Nguyễn T.H. nấu cỗ.

Sau tiệc, 151 người có triệu chứng đau bụng, sốt, nôn, tiêu chảy phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa. Đến ngày 4-9, tất cả bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, xuất viện.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai yêu cầu cơ sở kinh doanh phối hợp chi trả chi phí điều trị cho các bệnh nhân, khắc phục vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ lựa chọn dịch vụ nấu ăn có đầy đủ giấy tờ, đảm bảo an toàn thực phẩm.