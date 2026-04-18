Gia Lai phạt nặng doanh nghiệp “năng lượng xanh” gây ô nhiễm môi trường

Sáng 18-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Công ty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên xả khói gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Hồng Hoa (Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, phường An Nhơn) đã chuyển giao, mua bán trái phép hơn 5.000 kg chất thải nguy hại cho các tổ chức, cá nhân không có chức năng xử lý.

Với hành vi này, doanh nghiệp bị xử phạt 470 triệu đồng, đồng thời buộc chuyển giao toàn bộ số chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm, tại Công ty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên (Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam), tổ công tác phát hiện hệ thống xả thải có dấu hiệu bất thường. Kết quả giám định cho thấy nồng độ khí CO vượt 1,16 lần so với quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Do đó, doanh nghiệp này bị xử phạt hơn 243 triệu đồng và buộc chi trả toàn bộ chi phí giám định mẫu môi trường.