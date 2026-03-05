TPHCM lên lộ trình "xóa sổ" doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Tại buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 36, nhiều cử tri xã Xuân Thới Sơn bày tỏ lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài trong suốt nhiều năm qua.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đại diện các ứng cử viên phản hồi ý kiến của cử tri. Theo ông Nguyễn Văn Được, ô nhiễm môi trường là vấn đề nhức nhối của toàn thành phố, trong đó có địa bàn xã Xuân Thới Sơn như cử tri phản ánh.



Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Hiện trên địa bàn TPHCM còn nhiều cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Đây là những cơ sở nhỏ lẻ như sản xuất vỏ xe, dệt, nhuộm... Đến nay, những cơ sở nhỏ lẻ này đã lạc hậu về công nghệ, gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc. Tình trạng ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất cũng ngày càng trầm trọng hơn.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết hiện nay, TPHCM đang tái cơ cấu sản xuất theo hướng chỉ thu hút những ngành công nghiệp chất lượng cao và công nghệ cao. Các ngành này không gây ô nhiễm môi trường, có hàm lượng tri thức cao, hàm lượng giá trị gia tăng cao, chẳng hạn như chip bán dẫn, Big Data…

Thành phố cũng có chính sách và lộ trình để giải quyết những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Việc giải quyết này phải được thực hiện đúng quy định pháp luật, doanh nghiệp phải "tâm phục khẩu phục".

Cử tri đóng góp ý kiến tại hội nghị

"Nếu các doanh nghiệp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về gây ô nhiễm môi trường. Tinh thần chung là tất cả những doanh nghiệp không đảm bảo về môi trường sẽ bị xử lý một cách nghiêm túc. Từ đó, TPHCM tiến tới tiếp nhận những doanh nghiệp mới vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch sẵn. Đây là những doanh nghiệp "thế hệ mới", không gây ô nhiễm môi trường, ít sử dụng lao động, giá trị gia tăng cao, hàm lượng trí thức cao" - ông Nguyễn Văn Được nói.