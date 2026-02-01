Gia Lai quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Hà Nội

Ngày 1-2, trong khuôn khổ sự kiện "Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026", tại phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ, TP Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Du lịch TP Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày Gia Lai tại Hà Nội", nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch địa phương hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2026.

Biểu diễn nghệ thuật tuồng Bình Định tại "Ngày Gia Lai tại Hà Nội"

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch; lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp du lịch của tỉnh Gia Lai và TP Hà Nội.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, sau sáp nhập, địa phương có không gian phát triển rộng lớn, kết nối từ khu vực cao nguyên đến biển đảo, tạo điều kiện hình thành các sản phẩm du lịch đa dạng, mang tính liên vùng và trải nghiệm đặc thù.

Năm 2026, Gia Lai được Bộ VH-TT-DL chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết thông qua "Ngày Gia Lai tại Hà Nội", tỉnh không chỉ giới thiệu các sản phẩm du lịch mà còn tạo điều kiện để người dân và du khách trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa, đất và con người Gia Lai, qua các hoạt động như thưởng thức cà phê, trải nghiệm nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên, vẽ mặt nạ tuồng.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, cho biết theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách. Riêng Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh phấn đấu đón 15 triệu lượt khách, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Tại "Ngày Gia Lai tại Hà Nội", du khách được trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tuồng và võ thuật Bình Định, các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu và cà phê đặc sản Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải) giới thiệu đặc sản cà phê Gia Lai với các đơn vị.

Đánh giá về sự kiện, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho rằng việc đưa các giá trị văn hóa, tài nguyên du lịch Gia Lai đến với Thủ đô sẽ góp phần tạo sức hút, khuyến khích người dân và du khách cả nước đến với Gia Lai trong thời gian tới.

"Ngày Gia Lai tại Hà Nội" là hoạt động xúc tiến quan trọng, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc, sẵn sàng đón du khách trong nước và quốc tế đến với Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh".