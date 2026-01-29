Gia Lai xúc tiến quảng bá du lịch tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, chiều 28-1, tại Mactan Shrine (TP Cebu, Philippines) đã diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 với chủ đề "ASEAN – Cùng nhau định hướng tương lai". Diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp phục hồi bền vững và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch của khu vực.

Tỉnh Gia Lai tham gia quảng bá xúc tiến du lịch tại gian hàng chung của Việt Nam do Cục Du lịch Quốc gia chủ trì.

Trong khuôn khổ ATF 2026, Hội chợ Du lịch quốc tế Travex 2026 được xem là hoạt động trọng tâm, là sự kiện du lịch lớn nhất ASEAN, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch cùng các nhà mua quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm trên thế giới.

Xác định Travex là hoạt động xúc tiến quan trọng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức gian hàng quốc gia quy mô lớn với thông điệp "Vietnam – Timeless Charm" (Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận), tập trung quảng bá chính sách visa mới, các đường bay quốc tế vừa mở, kết nối văn hóa và giới thiệu các sản phẩm du lịch tiêu biểu của Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn tham dự ATF 2026 và Hội chợ Travex, triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch địa phương đến bạn bè quốc tế.

Tại Trung tâm Triển lãm Mactan (MEC), đoàn Gia Lai tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại gian hàng chung của Việt Nam. Với định hướng tiếp cận chuyên nghiệp, tỉnh Gia Lai tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bản sắc văn hóa Tây Nguyên và hệ sinh thái xanh bền vững; đồng thời giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản tiêu biểu như cà phê, nón lá, nem tré chợ huyện, bánh tráng nước dừa, hạt điều, hạt tiêu… Qua đó thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp lữ hành, buyer và cơ quan truyền thông quốc tế.

Trong chương trình làm việc, lãnh đạo đoàn công tác tỉnh Gia Lai dự kiến có buổi trao đổi với đại diện CNN và Agoda vào chiều 29-1 nhằm bàn giải pháp tăng cường truyền thông quốc tế cho Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026.

Bên cạnh đó, đoàn cũng tham dự các hội thảo chuyên đề, họp báo của Cơ quan Du lịch Quốc gia (NTO) các nước như Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia để trao đổi kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới liên kết với các đối tác lữ hành quốc tế.

Chuyến công tác tại Philippines được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng, giúp Gia Lai học hỏi kinh nghiệm tổ chức các sự kiện du lịch quy mô khu vực và quốc tế, đồng thời truyền tải thông điệp về một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và sẵn sàng chào đón du khách quốc tế.

Sự kiện ATF 2026 có sự tham dự của đại diện Chính phủ Philippines và đại biểu khu vực ASEAN, cùng quốc tế tham dự.

Hướng tới Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề "Gia Lai – Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh", tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức "Ngày hội Gia Lai" tại Hà Nội trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026" (cuối tháng 1 đến đầu tháng 2-2026) và tại TP HCM gắn với "Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026" (dự kiến tháng 4-2026). Tại các sự kiện này, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức không gian quảng bá du lịch và Năm Du lịch Quốc gia 2026; trưng bày hình ảnh, ấn phẩm du lịch; giới thiệu sản phẩm đặc trưng; trình diễn nghề thủ công truyền thống, dệt thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc và các loại hình nghệ thuật đặc sắc, qua đó lan tỏa hình ảnh "Gia Lai – điểm đến xanh, giàu bản sắc" đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.



