Thời sự

Gia Lai “mổ xẻ” 52 vấn đề nóng, quyết khơi thông điểm nghẽn tăng trưởng

Đức Anh

(NLĐO) - HĐND tỉnh Gia Lai họp chuyên đề, đưa 52 vấn đề nóng ra bàn thảo nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng.

Ngày 24-4, HĐND tỉnh Gia Lai khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Gia Lai “mổ xẻ” 52 vấn đề nóng, quyết khơi thông điểm nghẽn tăng trưởng - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Kỳ họp tập trung thảo luận, quyết nghị 52 nội dung trên các lĩnh vực trọng yếu, gắn với hoàn thiện thể chế, phân bổ nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu khai mạc, ông Rah Lan Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – cho biết kỳ họp diễn ra trong bối cảnh địa phương bước vào năm đầu nhiệm kỳ mới với nhiều nhiệm vụ cấp bách. Tỉnh đang khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, đồng thời tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng tăng trưởng nhanh, bền vững.

Đáng chú ý, kỳ họp xem xét bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp của HĐND tỉnh Bình Định (cũ) và Gia Lai (cũ) trên các lĩnh vực như nông nghiệp, môi trường, công thương, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế… nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp lý sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư công, quản lý tài nguyên, lâm nghiệp, đất đai, nhà ở và các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển cũng được đưa ra thảo luận.

Kỳ họp dự kiến ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong các lĩnh vực như khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, môi trường, giáo dục, lao động, an sinh xã hội, nội vụ và tư pháp.

Theo ông Rah Lan Chung, đây đều là những vấn đề cấp bách, cần được quyết nghị kịp thời để tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII

(NLĐO) - HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII khai mạc kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031.

Gia Lai mạnh tay siết đầu tư công, không để thất thoát ngân sách

(NLĐO) - Trước nguy cơ lãng phí từ khâu chuẩn bị đến vận hành, Gia Lai yêu cầu siết chặt toàn diện quản lý đầu tư công.

Tái đắc cử Chủ tịch Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(NLĐO) - Ông Phạm Anh Tuấn được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ mới với sự tín nhiệm tuyệt đối.

Quy phạm pháp luật đơn vị hành chính Phát triển kinh tế kinh tế - xã hội đầu tư công
