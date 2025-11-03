Gia Lai: Sạt lở đất làm sập nhà, 11 người dân được di dời khẩn cấp

Tối 3-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã sơ tán 4 hộ dân với 11 nhân khẩu sinh sống gần khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Sạt lở gây sập tường nhà bà Nguyễn Thị Luyện

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2-11, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất tại khu phố Lại Khánh Tây, phường Bồng Sơn. Vụ sạt lở làm sập tường nhà bà Nguyễn Thị Luyện (47 tuổi), rất may không có thương vong.

Chính quyền đã huy động dân quân túc trực 24/24 giờ để giám sát khu vực và ngăn người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Hiện địa phương đang phối hợp các đơn vị chuyên môn đánh giá mức độ sạt lở, tìm phương án khắc phục lâu dài.

Hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt ở khu vực phía Tây (xã Ia Ly) và phía Đông với các điểm như núi Gành (xã Đề Gi), núi Cấm (xã Cát Tiến), thôn Trà Cong (xã An Hòa) và thôn 3 (xã Vĩnh Sơn). Nhiều hộ dân tại đây cũng đã được sơ tán phòng ngừa.

Dự báo bão Kalmaegi sắp đi vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật trên cấp 16-17, gây mưa lớn kéo dài. Tỉnh Gia Lai đã lên phương án sơ tán gần 45.000 hộ dân tại 58 xã, phường trước ngày 6-11 để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.