Thời sự

Bộ đội xẻ núi, mở đường vào 5 thôn bị cô lập do sạt lở ở Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) - Gần 200 chiến sĩ bộ đội cùng chính quyền địa phương nỗ lực mở đường vào 5 thôn bị cô lập sau trận sạt lở núi kinh hoàng.

Ngày 3-11, lãnh đạo UBND xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hiện 5 thôn ở xã Ngọc Linh gồm Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng, với 430 hộ dân/1.700 nhân khẩu vẫn đang bị cô lập do các tuyến đường bị sạt lở nặng.

Bộ đội xẻ núi, mở đường vào 5 thôn bị cô lập do sạt lở ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Gần 200 chiến sĩ bộ đội tham gia mở đường vào 5 thôn bị cô lập do sạt lở

"Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng nỗ lực mở những tuyến đường tạm, đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm vào 5 thôn trên"- lãnh đạo xã Ngọc Linh cho biết.

Trong 2 ngày 2 và 3-11, gần 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34, Quân đội nhân dân Việt Nam) đã có mặt tại khu vực sạt lở thôn Ngọc Nang để giúp người dân mở đường lưu thông tạm thời.

Bộ đội xẻ núi, mở đường vào 5 thôn bị cô lập do sạt lở ở Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Khối lượng đất đá sạt lở quá lớn khiến công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn

Trong điều kiện mưa lớn, đường trơn trượt, hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều cánh quân, men theo triền đồi, lội qua những đoạn suối sâu để tiếp cận các thôn bị chia cắt. Không có máy móc hỗ trợ, họ dùng cuốc, xẻng để dọn đất đá, từng bước mở lối trên tuyến đường bị sạt lở.

Ngoài việc mở đường, lực lượng bộ đội còn hỗ trợ khuân vác lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm do các cơ quan chức năng chuyển đến, vận chuyển bằng tay vượt qua khu vực sạt lở để cấp phát cho người dân trong vùng bị cô lập.

Bộ đội xẻ núi, mở đường vào 5 thôn bị cô lập do sạt lở ở Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Chiến sĩ bộ đội tham gia khắc phục sạt lở

Thượng tá Khuất Xuân Trường - Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, chỉ huy tại hiện trường, cho biết đơn vị được giao nhiệm vụ vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng, vừa đẩy nhanh tiến độ thông đường. "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ khẩn cấp giúp dân. Khi hoàn thành việc mở đường, hỗ trợ tiếp tế ổn định ban đầu, đơn vị sẽ rút quân để bàn giao lại cho địa phương tiếp tục khắc phục", Thượng tá Trường nói.

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương, cho biết trong những ngày qua, dù bị cô lập, người dân vẫn kiên cường bám trụ, tự gùi lương thực, xăng dầu vượt qua điểm sạt lở để duy trì sinh hoạt. "Nhờ lực lượng quân đội vào hỗ trợ kịp thời, chính quyền và người dân trong xã vững tin hơn. Với con đường mới, chúng tôi sẽ sớm thoát cảnh bị cô lập"-  ông A Phương nói.

Bộ đội xẻ núi, mở đường vào 5 thôn bị cô lập do sạt lở ở Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Lực lượng dân quân, người dân cùng tham gia mở đường vào các thôn bị cô lập

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng 28-10, tại thôn Làng Mới, người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn kinh hoàng phát ra từ ngọn núi, cách trụ sở UBND xã Ngọc Linh khoảng 4km về hướng đông bắc.

Sau vụ lở núi, đất đá cùng nước lũ tràn khiến tuyến đường giao thông lên các thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân và Tu Răng bị chia cắt, tê liệt hoàn toàn, khiến việc tiếp tế lương thực, thuốc men và đưa người bệnh ra ngoài vô cùng khó khăn.

May mắn, khu dân cư cách điểm sạt lở khoảng 500m nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên nhiều diện tích trồng cà-phê, mắc-ca, lúa nước, chuồng trại chăn nuôi của các hộ dân bị hư hỏng nặng.

Ngoài xã Ngọc Linh, hiện rất nhiều địa phương khác của tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nặng do mưa lũ trong những ngày qua, gây cô lập, chia cắt hàng trăm hộ dân.


Tiếp tục sạt lở trên đèo Lò Xo, giao thông chia cắt hoàn toàn

Ngày 3-11, ông A Sô Lai - Bí thư Đảng ủy xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sáng 3-11, tại Km1421 trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua địa bàn xã đã xảy ra sạt lở lớn, khiến 1 đoạn đường dài khoảng 10m bị lấp.

Bộ đội xẻ núi, mở đường vào 5 thôn bị cô lập ở Quảng Ngãi do sạt lở - Ảnh 5.

Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở trong sáng 3-11

Tại hiện trường, một khối lượng lớn đất đá đổ tràn xuống mặt đường, khiến các phương tiện ở hai đầu phải dừng chờ, không thể lưu thông. Chính quyền địa phương đã báo cơ quan chức năng để huy động máy móc, lực lượng khẩn trương san gạt, sớm thông tuyến.

Bộ đội xẻ núi, mở đường vào 5 thôn bị cô lập do sạt lở ở Quảng Ngãi - Ảnh 5.

Tin liên quan

CLIP: Quảng Ngãi mưa trắng trời, nguy cơ lũ chồng lũ

CLIP: Quảng Ngãi mưa trắng trời, nguy cơ lũ chồng lũ

(NLĐO)- Hiện công tác khắc phục mưa lũ, sạt lở ở Quảng Ngãi đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài, nguy cơ tiếp tục sạt lở, lũ chồng lũ.

Mở đường mòn, tiếp thực phẩm cho 5 thôn bị cô lập ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Hơn 100 người ở Quảng Ngãi đã mở đường mòn để tiếp tế lương thực cho 400 hộ dân ở 5 thôn ở tỉnh này bị cô lập

Quảng Ngãi: Băng rừng, vượt sạt lở cứu sản phụ nguy kịch

(NLĐO) – Sản phụ mang thai tuần 38 bị tiền sản giật được khiêng qua những điểm sạt lở để cấp cứu.

