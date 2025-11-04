Gia Lai siết kỷ luật công vụ, xử lý cán bộ chậm giải quyết hồ sơ trực tuyến

Ngày 4-11, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo gửi lãnh đạo tỉnh về kết quả rà soát hồ sơ tiếp nhận và xử lý quá hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 9-2025.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam

Qua rà soát, trong tháng 9-2025, toàn tỉnh Gia Lai có 998 hồ sơ quá hạn tiếp nhận. Trong đó, Sở Tài chính có 363 hồ sơ trên Hệ thống quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bị quá hạn trung bình 10 ngày; 28 hồ sơ khác thuộc các cơ quan, địa phương sử dụng Hệ thống VNPT iGate bị quá hạn trung bình 20 ngày – chủ yếu trong lĩnh vực đất đai.

Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỉnh Gia Lai còn 580 hồ sơ đang xử lý quá hạn, phần lớn do người dân bổ sung hồ sơ hoặc nghĩa vụ tài chính chậm, đến nay đã được hoàn thành xử lý.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, 61% số hồ sơ bị đánh giá quá hạn là do dữ liệu đồng bộ chậm hoặc sai lệch, 39% còn lại do cán bộ tiếp nhận chậm, thao tác chưa đúng quy trình hoặc chưa nắm vững phần mềm. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu "tiến độ giải quyết", "mức độ hài lòng" của người dân cũng như thứ hạng của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã chấn chỉnh, quán triệt công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định, không để chậm quá 8 giờ làm việc kể từ thời điểm công dân nộp hồ sơ trực tuyến thành công. Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm cán bộ liên quan, cam kết không để xảy ra tình trạng quá hạn, trừ trường hợp do lỗi hệ thống.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo VNPT Gia Lai khẩn trương rà soát, khắc phục lỗi kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ dữ liệu chính xác, bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời các lỗi phát sinh, tránh làm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết hồ sơ và uy tín của tỉnh trong công tác chuyển đổi số.