Gia Lai siết quản lý xe công, yêu cầu tiết kiệm xăng dầu

Ngày 16-3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường yêu cầu tăng cường tiết kiệm trong tiêu dùng xăng dầu, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí nhiên liệu khi sử dụng xe công.

Gia Lai siết chặt sử dụng xe công, yêu cầu tiết kiệm chi phí nhiên liệu

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, giá xăng dầu trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, liên tục tăng cao. Việc tiết kiệm nhiên liệu không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước mà còn hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ định mức sử dụng xăng dầu, kiểm soát theo ngày và theo tháng; đồng thời xây dựng kế hoạch công tác hợp lý, tối ưu hóa lộ trình di chuyển, kết hợp nhiều nội dung trong một chuyến công tác khi có thể.

Tỉnh cũng khuyến khích tăng cường họp trực tuyến nhằm giảm nhu cầu đi lại. Đối với các đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương phải tuân thủ phân công, sử dụng xe chung do Văn phòng UBND tỉnh bố trí, hạn chế tối đa việc dùng xe riêng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức sử dụng xe công hợp lý, tiết kiệm trong các chuyến đi công tác cơ sở, dự hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách và các nhiệm vụ chung.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra việc quản lý, sử dụng xe công và tiêu thụ xăng dầu; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng sai quy định hoặc gây lãng phí.

Ngoài ra, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức tiết kiệm xăng dầu, coi đây là thói quen trong tiêu dùng và gắn với các phong trào thi đua tại cơ quan.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường được yêu cầu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Gia Lai về việc quản lý, sử dụng xe công và chi phí xăng dầu tại cơ quan, đơn vị mình.

Ngày 16-3, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành thông báo kết luận sau cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai các dự án bố trí dân cư khẩn cấp tại các vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét và thiên tai. Hàng chục hộ dân vùng thiên tai xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai đã được hỗ trợ tái định cư, di dời đến nơi ở mới Theo phương án đã được phê duyệt, tỉnh sẽ di dời khẩn cấp 1.858 hộ dân tại 16 khu vực, gồm 13 dự án bố trí tập trung và 3 phương án xen ghép, với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.108 tỉ đồng. Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu tại các khu bố trí dân cư trước ngày 31-3, tạo điều kiện để người dân sớm xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, dù một số dự án đã có chuyển biến và nhiều khó khăn từng bước được tháo gỡ, tiến độ chung vẫn còn chậm so với yêu cầu. UBND tỉnh phê bình một số địa phương như An Hòa, Đề Gi, Cát Tiến, Uar, Ia Dreh, Ia Hiao và phường Quy Nhơn Đông do chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo, chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.



