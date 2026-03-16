HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai siết quản lý xe công, yêu cầu tiết kiệm xăng dầu

Đức Anh

(NLĐO) - Trước biến động giá nhiên liệu, Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí xăng dầu khi sử dụng xe công.

Ngày 16-3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường yêu cầu tăng cường tiết kiệm trong tiêu dùng xăng dầu, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí nhiên liệu khi sử dụng xe công.

Gia Lai siết quản lý xe công tiết kiệm xăng dầu hiệu quả năm 2026 - Ảnh 1.

Gia Lai siết chặt sử dụng xe công, yêu cầu tiết kiệm chi phí nhiên liệu

Theo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian qua, giá xăng dầu trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, liên tục tăng cao. Việc tiết kiệm nhiên liệu không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước mà còn hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ định mức sử dụng xăng dầu, kiểm soát theo ngày và theo tháng; đồng thời xây dựng kế hoạch công tác hợp lý, tối ưu hóa lộ trình di chuyển, kết hợp nhiều nội dung trong một chuyến công tác khi có thể.

Tỉnh cũng khuyến khích tăng cường họp trực tuyến nhằm giảm nhu cầu đi lại. Đối với các đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương phải tuân thủ phân công, sử dụng xe chung do Văn phòng UBND tỉnh bố trí, hạn chế tối đa việc dùng xe riêng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức sử dụng xe công hợp lý, tiết kiệm trong các chuyến đi công tác cơ sở, dự hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách và các nhiệm vụ chung.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra việc quản lý, sử dụng xe công và tiêu thụ xăng dầu; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng sai quy định hoặc gây lãng phí.

Ngoài ra, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức tiết kiệm xăng dầu, coi đây là thói quen trong tiêu dùng và gắn với các phong trào thi đua tại cơ quan.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường được yêu cầu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Gia Lai về việc quản lý, sử dụng xe công và chi phí xăng dầu tại cơ quan, đơn vị mình.

Ngày 16-3, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành thông báo kết luận sau cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai các dự án bố trí dân cư khẩn cấp tại các vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét và thiên tai.

Gia Lai siết quản lý xe công tiết kiệm xăng dầu hiệu quả năm 2026 - Ảnh 3.

Hàng chục hộ dân vùng thiên tai xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai đã được hỗ trợ tái định cư, di dời đến nơi ở mới

Theo phương án đã được phê duyệt, tỉnh sẽ di dời khẩn cấp 1.858 hộ dân tại 16 khu vực, gồm 13 dự án bố trí tập trung và 3 phương án xen ghép, với tổng kinh phí dự kiến hơn 2.108 tỉ đồng.

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu tại các khu bố trí dân cư trước ngày 31-3, tạo điều kiện để người dân sớm xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, dù một số dự án đã có chuyển biến và nhiều khó khăn từng bước được tháo gỡ, tiến độ chung vẫn còn chậm so với yêu cầu. UBND tỉnh phê bình một số địa phương như An Hòa, Đề Gi, Cát Tiến, Uar, Ia Dreh, Ia Hiao và phường Quy Nhơn Đông do chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo, chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.


Tin liên quan

Tài xế xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn

Tài xế xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO)- Điều khiển ô tô biển xanh trong tình trạng có nồng độ cồn ở mức 0,071 mg/lít khí thở, tài xế bị phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo