Thời sự Xã hội

Tài xế xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Điều khiển ô tô biển xanh trong tình trạng có nồng độ cồn ở mức 0,071 mg/lít khí thở, tài xế bị phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 9-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 6 Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt với tài xế V.T.H. (SN 1986, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,071 mg/lít khí thở.

Tài xế xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn trong đêm 8-3 - Ảnh 1.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế xe biển xanh. Ảnh: Cục CSGT

Theo cảnh sát, vào lúc 20 giờ 30 ngày 8-3, tại phố Trần Vỹ (phường Phú Diễn), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 phát hiện anh V.T.H. điều khiển ô tô biển xanh 29M-003.xx trong tình trạng có nồng độ cồn ở mức 0,071mg/lít khí thở.

Làm việc với CSGT, nam tài xế thừa nhận trước đó có uống bia. Chiếc xe biển xanh do anh H. điều khiển có dán logo "cứu thương". Tuy nhiên qua xác minh đây là phương tiện của một nhà tang lễ trên địa bàn phường Phú Diễn.

Với vi phạm nồng độ cồn, tài xế H. sẽ bị phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo thống kê, trong khung giờ từ 19 giờ 30 phút ngày 7-3 đến 1 giờ ngày 8-3, lực lượng CSGT đã kiểm soát 6.751 phương tiện, qua đó phát hiện 151 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cá biệt có những trường hợp vi phạm ở mức rất cao.

vi phạm giao thông nồng độ cồn xe biển xanh uống bia rượu tài xế biển xanh vi phạm nồng độ cồn
