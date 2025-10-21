HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Gia Lai tạm dừng hoạt động du lịch đường biển trước bão số 12

Đức Anh

(NLĐO) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển khách du lịch trên biển.

Nội dung này nằm trong kết luận do UBND tỉnh Gia Lai ban hành vào sáng 21-10, ngay sau cuộc họp chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và ứng phó bão số 12 do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Gia Lai siết chặt an toàn, tạm dừng hoạt động du lịch đường biển trước bão số 12 - Ảnh 1.

Tỉnh Gia Lai đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển khách du lịch trên biển kể từ 21-10

Theo dự báo, bão số 12 có diễn biến phức tạp, khả năng gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to, dẫn đến nguy cơ lũ lớn, ngập sâu, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, UBND các địa phương ven biển cùng các chủ tàu khẩn trương rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí tàu thuyền, hướng dẫn di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương phải kiên quyết sơ tán người dân khỏi vùng trũng thấp, ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt tại những điểm từng sạt lở như thôn Trà Cong (xã An Hòa) và núi Cấm (xã Cát Tiến). Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; nghiêm cấm người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, gia cố lồng bè, thu hoạch sớm nông – thủy sản, thực hiện phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để giảm thiểu thiệt hại.

Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão, mưa lũ, cập nhật thông tin kịp thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận biết dấu hiệu nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất và biện pháp ứng phó để người dân chủ động phòng tránh.

