Gia Lai: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nhiều ngày, công an phát thông báo tìm kiếm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nhiều ngày, công an phát thông báo tìm kiếm

Đức Anh

(NLĐO) - Thiếu nữ 14 tuổi tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai rời khỏi nhà từ ngày 28-1 nhưng đến nay chưa trở về, gia đình không liên lạc được.

Ngày 14-2, Công an xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng và gia đình tổ chức tìm kiếm em Lục Gia Hân (SN 2012; trú thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung), mất tích nhiều ngày qua.

Gia Lai: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nhiều ngày, công an phát thông báo tìm kiếm - Ảnh 1.

Em Lục Gia Hân (SN 2012; trú tại thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung) mất tích nhiều ngày qua

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 28-1, em Hân rời khỏi nhà nhưng đến nay chưa trở về, gia đình không liên lạc được. 

Thời điểm rời đi, em mặc áo khoác màu đen, quần vải màu xám.

Gia đình cho biết khi rời khỏi nhà, Hân mang theo điện thoại di động hiệu VIVO (số thuê bao 0981.740.481) và xe máy biển kiểm soát 81K4-3092. 

Tuy nhiên, chiếc xe này đã được gửi tại nhà ông Phạm Văn Hanh (thôn 1, xã Ia Grai) vào ngày 28-1.

Công an xã Ia Hrung đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin liên quan em Lục Gia Hân, vui lòng liên hệ số điện thoại 02693.794.113 hoặc bà Đỗ Thị Vân (mẹ em) qua số 0865.023.419 để hỗ trợ tìm kiếm.

Tin liên quan

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

(NLĐO) - Thi thể nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời khỏi nhà bằng xe đạp được phát hiện nổi trên sông.

Sau khi rời nhà đi làm, người phụ nữ trẻ mất tích bí ẩn nhiều tháng

(NLĐO) - Sau khi rời nhà đi làm, một người phụ nữ trẻ mất tích bí ẩn nhiều tháng nay.

Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi đi mua đồ ăn sáng

(NLĐO) - Sau khi đi mua đồ ăn sáng, nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh bất ngờ mất tích một cách bí ẩn.

lực lượng chức năng số điện thoại công an xã điện thoại di động xe mô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo