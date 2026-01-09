HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sau khi rời nhà đi làm, người phụ nữ trẻ mất tích bí ẩn nhiều tháng

Đức Ngọc

(NLĐO) - Sau khi rời nhà đi làm, một người phụ nữ trẻ mất tích bí ẩn nhiều tháng nay.

Ngày 9-1, thông tin từ Công an xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa có thông báo truy tìm người mất tích gửi các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau khi rời nhà đi làm người phụ nữ trẻ mất tích bí ẩn - Ảnh 1.

Chị Bùi Thị Biển trước khi mất tích. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an xã Hải Châu, vào 9 giờ ngày 8-1, công an xã nhận được trình báo của ông Bùi Văn Ca (SN 1972, trú xóm Nam Liên, xã Hải Châu) về việc con gái ông là chị Bùi Thị Biển (SN 2001, trú xóm Nam Liên, xã Hải Châu) rời khỏi nhà và mất liên lạc từ ngày 26-6-2025 đến nay.

Người phụ nữ trẻ mất tích có đặc điểm nhận dạng: cao 1m67, nặng 55 kg, tóc qua vai, màu đen… Công an xã Hải Châu thông báo tới công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An và người dân trong và ngoài địa phương biết để phối hợp tìm kiếm.

Khi có thông tin liên quan đến chị Bùi Thị Biển, thông báo về Công an xã Hải Châu, địa chỉ: Thôn Ngọc Mỹ, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An qua đồng chí Nguyễn Hữu Phú, SĐT 0975.876.677 hoặc ông Bùi Văn Ca (cha đẻ), SĐT 0375.235.132.

Chiều cùng ngày 8-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trương Thị Hà (mẹ chị Biển) không cầm được nước mắt khi chia sẻ về việc người con gái mất tích. "Chồng đau ốm nặng hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, con gái thì mất tích, cháu rời nhà để lại 3 đứa con nhỏ… Khổ lắm, vừa ở viện chăm chồng, vừa ngóng tin con, lo cho cháu. Giờ chỉ mong con gái đang ở đâu đó còn bình an" - bà Hà nghẹn ngào.

Tin liên quan

Chồng trình báo người vợ trẻ mất tích bí ẩn khi ra ngoài ăn ở Trung Quốc

Chồng trình báo người vợ trẻ mất tích bí ẩn khi ra ngoài ăn ở Trung Quốc

(NLĐO) - Đang làm việc tại một xưởng sản xuất dép tại Quảng Đông, Trung Quốc, chị Hoài (Nghệ An) đi ra ngoài ăn với một người bạn rồi mất tích một cách bí ẩn.

Cô gái trẻ mất tích sau khi để lại xe máy, điện thoại trên cầu

(NLĐO) - Sau khi để lại xe máy trên cầu, cô gái trẻ mất tích, hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân

Phát hiện thi thể cô gái trẻ mất tích trong phòng trọ

(NLĐO) - Cô gái trẻ mất tích từ ngày 16-2 (mùng 7 Tết), thi thể được tìm thấy tại 1 phòng trọ; nghi phạm hiện đã bị bắt giữ

tỉnh Nghệ An người phụ nữ người mất tích công an xã tìm kiếm mất tích
    Thông báo