Gia Lai thuê giám sát hành trình để kiểm soát 186 tàu cá rủi ro cao

Ngày 22-4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa thống nhất chủ trương thuê dịch vụ thiết bị giám sát hành trình (TBGS) đối với nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, nhằm ngăn chặn nguy cơ vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), góp phần gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Qua rà soát, toàn tỉnh có 186 tàu cá không đủ điều kiện, gồm 26 tàu đang làm thủ tục giải bản và 160 tàu chưa đăng ký. Đây là nhóm tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm IUU nếu không được kiểm soát chặt.

Hiện các địa phương phải thường xuyên làm việc với chủ tàu, yêu cầu đưa tàu vào bờ, không để ngư cụ và không ra khơi. Tuy nhiên, việc quản lý còn nhiều hạn chế do chủ yếu giám sát thủ công, thiếu hệ thống theo dõi, không kịp thời cập nhật trạng thái tàu, khó phát hiện trường hợp tự ý rời vị trí.

Một số chủ tàu chưa chấp hành nghiêm, còn né tránh, khai báo không trung thực. Đặc biệt, các tàu neo đậu ngoài tỉnh gần như không kiểm soát được. Dữ liệu quản lý thiếu đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm.

Việc thuê thiết bị giám sát được kỳ vọng giúp theo dõi chính xác vị trí, cảnh báo kịp thời các bất thường, qua đó "bịt lỗ hổng" quản lý, nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU.