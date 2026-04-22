Gia Lai thuê giám sát hành trình để kiểm soát 186 tàu cá rủi ro cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gia Lai thuê giám sát hành trình để kiểm soát 186 tàu cá rủi ro cao

Đức Anh

(NLĐO) - Gia Lai có 186 tàu cá không đủ điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm IUU.

Ngày 22-4, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa thống nhất chủ trương thuê dịch vụ thiết bị giám sát hành trình (TBGS) đối với nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, nhằm ngăn chặn nguy cơ vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), góp phần gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Gia Lai thuê giám sát hành trình để kiểm soát 186 tàu cá rủi ro cao - Ảnh 1.

Hiện tỉnh Gia Lai có 186 tàu cá không đủ điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm IUU.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 186 tàu cá không đủ điều kiện, gồm 26 tàu đang làm thủ tục giải bản và 160 tàu chưa đăng ký. Đây là nhóm tiềm ẩn nguy cơ cao vi phạm IUU nếu không được kiểm soát chặt.

Hiện các địa phương phải thường xuyên làm việc với chủ tàu, yêu cầu đưa tàu vào bờ, không để ngư cụ và không ra khơi. Tuy nhiên, việc quản lý còn nhiều hạn chế do chủ yếu giám sát thủ công, thiếu hệ thống theo dõi, không kịp thời cập nhật trạng thái tàu, khó phát hiện trường hợp tự ý rời vị trí.

Một số chủ tàu chưa chấp hành nghiêm, còn né tránh, khai báo không trung thực. Đặc biệt, các tàu neo đậu ngoài tỉnh gần như không kiểm soát được. Dữ liệu quản lý thiếu đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm.

Việc thuê thiết bị giám sát được kỳ vọng giúp theo dõi chính xác vị trí, cảnh báo kịp thời các bất thường, qua đó "bịt lỗ hổng" quản lý, nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Khắc phục ngay những khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

(NLĐO) - Phó Thủ tướng yêu cầu các tồn tại về chống khai thác IUU phải được khắc phục ngay trước thời điểm 19-4, khi EC ban hành báo cáo chính thức.

TP HCM góp phần tích cực gỡ "thẻ vàng" IUU

TP HCM hiện có 4.475 tàu cá. Toàn bộ số tàu cá đã đăng ký được cập nhật 100% về cơ sở dữ liệu quốc gia.

EC chưa chốt ngày đến Việt Nam thanh tra, xem xét gỡ "thẻ vàng" IUU

(NLĐO) - Theo kế hoạch, đoàn của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tiến hành thanh tra thực địa để xem xét gỡ "thẻ vàng" IUU cho thủy sản Việt Nam.

khai thác thủy sản bất hợp pháp Gia Lai nguy cơ cao Ủy ban châu Âu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo