Kinh tế

TP HCM góp phần tích cực gỡ "thẻ vàng" IUU

Ng.Ánh

TP HCM hiện có 4.475 tàu cá. Toàn bộ số tàu cá đã đăng ký được cập nhật 100% về cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ngày 11-12, UBND TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, TP HCM hiện có 4.475 tàu cá. Toàn bộ số tàu cá đã đăng ký được cập nhật 100% về cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong đó, ngoài 4.268 tàu cá đã đăng ký, 207 chiếc không đủ điều kiện cấp hoặc gia hạn giấy phép được giao địa phương, lực lượng biên phòng, cảng cá quản lý chặt, không cho đi biển hoạt động.

Thời gian qua, việc tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính lẫn hình sự đã tạo được sự răn đe, chuyển biến trong nhận thức của ngư dân. Số tàu cá vi phạm đã giảm rõ rệt qua các năm. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, TP HCM không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh mục tiêu của thành phố là góp phần gỡ được thẻ vàng IUU. Ông đề nghị các cấp ủy Đảng, địa phương và cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, tăng cường tuyên truyền, bố trí nguồn lực và làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị nếu xảy ra vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thành phố sẽ bố trí nguồn lực hỗ trợ khi địa phương nhận ra các khó khăn và có giải pháp khắc phục. Thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung với nhóm nguy cơ vi phạm hoặc có dấu hiệu đối phó.


Tin liên quan

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản ngay trong năm 2025

Nỗ lực gỡ thẻ vàng thủy sản ngay trong năm 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, quyết tâm gỡ thẻ vàng của EC trong năm 2025

Quyết gỡ "thẻ vàng" IUU

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU

Đề nghị EU sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU

(NLĐO)- Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề nghị EU ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam, tính đến lợi ích của người tiêu dùng EU để sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU

    Thông báo