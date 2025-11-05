HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, gây mưa tới 600 mm ở miền Trung

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 - cấp siêu bão, dự báo từ chiều tối 6-11 ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều tỉnh, thành miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 880 km về phía Đông Đông Nam.

Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, di chuyển rất nhanh vào miền Trung - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 Kalmaegi lúc 16 giờ chiều 5-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, tức 16 giờ ngày 6-11, bão số 13 Kalmaegi ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong thời gian này được xác định từ vĩ tuyến 10,0-16,0 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 109,5-119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4 - khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm khu vực Lý Sơn). Cấp 3 - vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa.

Trên biển, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 5-7 m, riêng vùng gần tâm bão cao 8-10 m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 6-11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm khu vực Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11. Sóng biển cao 3-5 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng cao 6-8 m; biển động dữ dội.

Bão số 13 Kalmaegi ảnh hưởng tới đất liền từ chiều tối 6-11

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều tối ngày 6-11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6-11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhận định bão số 13 là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh. Bão số 13 có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Về mưa, từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt. Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8-11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn ( trên 200 mm/3 giờ).

Các chuyên gia khuyến cáo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Tin liên quan

Bão số 13 Kalmaegi: Khánh Hòa di dời người dân vùng sạt lở, cho học sinh nghỉ học

Bão số 13 Kalmaegi: Khánh Hòa di dời người dân vùng sạt lở, cho học sinh nghỉ học

(NLĐO)- Ông Nguyễn Khắc Hà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, thị sát thực tế công tác phòng chống bão số 13 Kalmaegi

Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ chiều 6-11 để ứng phó bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) – Bắt đầu từ 19 giờ ngày 5-11, Quảng Ngãi sẽ cấm tàu thuyền ra khơi để ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Bộ đội giúp dân chèn, chống nhà cửa, ứng phó bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO)- Phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng" nhằm nêu cao tinh thần chủ động trong phòng chống, ứng phó với bão số 13

