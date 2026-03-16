Ngày 16-3, Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đang khẩn trương xác minh, truy tìm nhóm nam thanh niên tụ tập đua xe, chạy tốc độ cao và nẹt pô trên tuyến đường Trường Sơn Đông.

Clip nhóm thanh niên sử dụng xe máy nghi độ chế, chạy tốc độ cao và quay clip “đua kéo” rồi bỏ chạy khi thấy công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15-3, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an xã Ia Pa phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trên tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn Blôm, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Nhóm này sử dụng 3 xe máy nghi đã qua độ chế, tổ chức "đua kéo" từng đoạn ngắn với tốc độ cao. Đáng chú ý, các thanh niên điều khiển xe đều không đội mũ bảo hiểm, liên tục nẹt pô gây ồn ào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong nhóm, một người được phân công dùng điện thoại quay lại toàn bộ cảnh đua xe, trong khi một số khác đứng dọc lề đường theo dõi, cổ vũ.

Khi phát hiện lực lượng công an, các thanh niên lập tức tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời thu giữ một đoạn clip ghi lại cảnh đua xe từ một thanh niên trong nhóm.

Từ nguồn chứng cứ này, Công an xã Ia Pa đang phối hợp với lực lượng công an các địa bàn lân cận và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Công an tỉnh Gia Lai để xác minh danh tính những người liên quan, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm đua xe với tốc độ cao trên đường Trường Sơn Đông, xã Ia Pa

Công an địa phương cho biết hành vi tụ tập đua xe trái phép, chạy xe tốc độ cao và không đội mũ bảo hiểm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.