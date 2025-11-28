HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai ứng phó bão số 15 và mưa lũ với tinh thần “đắt lo, ế mừng”

Đức Anh

(NLĐO) - Gia Lai kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai, quản lý chặt tàu thuyền và sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.

Ngày 28-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng tránh bão số 15 trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.

Gia Lai ứng phó bão số 15 và mưa lũ với tinh thần “đắt lo, ế mừng” - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai với tinh thần "đắt lo, ế mừng".

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai với tinh thần "đắt lo, ế mừng".

Tỉnh yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo bão; quản lý nghiêm tàu thuyền ra khơi; kiểm đếm đầy đủ số phương tiện hoạt động trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão. Các địa phương phải thông báo kịp thời vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ phương tiện chủ động tránh trú hoặc không đi vào vùng nguy hiểm; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên và bảo đảm an toàn tàu thuyền tại nơi neo đậu.

UBND các xã, phường tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ trước đó, ổn định sản xuất và đời sống người dân theo chỉ đạo của tỉnh; đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó khi bão số 15 có diễn biến phức tạp. Việc sơ tán dân phải được triển khai kịp thời tại các khu vực nguy hiểm như lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Tỉnh cũng yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, lương thực và vật tư theo phương châm "4 tại chỗ"; bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, cơ sở hạ tầng, trường học và các hoạt động sản xuất – đặc biệt là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Tin liên quan

Sóng lớn cuốn mất tích một ngư dân khi vớt neo trước bão số 15

Sóng lớn cuốn mất tích một ngư dân khi vớt neo trước bão số 15

(NLĐO)- Bão số 15 khiến sóng lớn cuốn trôi một ngư dân Lâm Đồng; địa phương huy động lực lượng tìm kiếm xuyên đêm

Bão số 15 giật cấp 14, đổi hướng liên tục và di chuyển rất chậm

(NLĐO) - Bão số 15 mạnh cấp 11, giật cấp 14 sẽ liên tục đổi hướng với tốc độ di chuyển rất chậm.

Bão số 15 mạnh lên, giật tới cấp 15, đổi hướng từ ngày 28-11

(NLĐO) - Bão số 15 tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12, giật cấp 15, dự báo đổi hướng di chuyển từ ngày 28-11.

