Gia Lai ứng phó bão số 15 và mưa lũ với tinh thần “đắt lo, ế mừng”

Ngày 28-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng tránh bão số 15 trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai với tinh thần "đắt lo, ế mừng".

Tỉnh yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo bão; quản lý nghiêm tàu thuyền ra khơi; kiểm đếm đầy đủ số phương tiện hoạt động trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão. Các địa phương phải thông báo kịp thời vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ phương tiện chủ động tránh trú hoặc không đi vào vùng nguy hiểm; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên và bảo đảm an toàn tàu thuyền tại nơi neo đậu.

UBND các xã, phường tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ trước đó, ổn định sản xuất và đời sống người dân theo chỉ đạo của tỉnh; đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó khi bão số 15 có diễn biến phức tạp. Việc sơ tán dân phải được triển khai kịp thời tại các khu vực nguy hiểm như lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Tỉnh cũng yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, lương thực và vật tư theo phương châm "4 tại chỗ"; bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, cơ sở hạ tầng, trường học và các hoạt động sản xuất – đặc biệt là sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.