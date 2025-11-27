HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường

Đức Anh

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ban, địa phương khẩn trương khắc phục bão lũ và ứng phó đối với các đợt thiên tai tiếp theo.

Ngày 27-11, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định 2792/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường - Ảnh 1.

Lực lượng công an được tăng cường hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, môi trường tại Bệnh viện Lao và Bệnh phối Quy Nhơn sau đợt lũ lụt vừa qua

Tình huống khẩn cấp về thiên tai: Huy động tối đa lực lượng cứu hộ, cứu nạn

Theo UBND tỉnh, bão số 13 khi vào đất liền vẫn giữ cường độ trên cấp 10, gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng. Sau bão, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng ứng phó, khắc phục. Đánh giá mức độ tàn phá nặng nề của bão số 13, tỉnh Gia Lai ban bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại 65 xã, phường từ ngày 10-11.

Tuy nhiên, từ ngày 16 đến 20-11, mưa lớn tiếp tục xuất hiện với tổng lượng mưa có nơi hơn 900 mm; nhiều khu vực ghi nhận mưa trên 500 mm như hồ Quang Hiển 846 mm, Canh Hòa 817 mm, hồ Long Mỹ 791 mm… khiến ngập lụt diện rộng, lũ trên các sông Ba, Kôn, Hà Thanh đều vượt báo động 3.

Thiên tai liên tiếp đã làm nhiều nhà dân bị sập đổ, tốc mái; trường học, trạm y tế, đường giao thông, hệ thống điện hư hỏng nặng. 

Tính đến 15 giờ ngày 26-11, toàn tỉnh ghi nhận 5 người chết, 11 người bị thương; hơn 100.000 nhà dân bị hỏng, ngập nước; 560 tàu thuyền và hơn 540 ha nuôi trồng thủy sản bị hư hại; hàng nghìn ha lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 11.636 tỉ đồng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương huy động tối đa lực lượng cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ tính mạng người dân; khẩn trương sửa chữa hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc; tổ chức nơi ở tạm an toàn cho người dân mất nhà. Các đơn vị quân đội, công an được giao nhiệm vụ then chốt trong di dời dân và hỗ trợ khắc phục môi trường sau thiên tai.

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường - Ảnh 3.

Thiên tai liên tiếp ập tới khiến Gia Lai thiệt hại nặng nề

Các ngành Y tế, Nông nghiệp, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục… được yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phục hồi sản xuất và sớm đưa đời sống người dân trở lại bình thường. Các cơ quan báo chí được đề nghị tăng cường thông tin, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh thiên tai và lan tỏa những gương tốt trong ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, khôi phục khẩn cấp các công trình hạ tầng then chốt

Với việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường, UBND tỉnh đang khẩn trương đánh giá toàn diện và tập trung sửa chữa, khôi phục khẩn cấp các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế và cấp nước sinh hoạt, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố công trình phòng, chống thiên tai, sự cố công trình do thiên tai. Rà soát, tổng hợp các công trình cấp bách ưu tiên thực hiện ngay để bảo đảm an toàn, nhất là các công trình thủy lợi, đê điều, hạ tầng quan trọng.

Tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà. Tổ chức hỗ trợ, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là các hộ chịu thiệt hại nặng nề. Đồng thời, tiếp tục duy trì cảnh báo, giám sát để phòng ngừa các rủi ro phát sinh như sạt lở đất sau mưa, cháy nổ do chập điện hoặc các đợt thiên tai tiếp theo.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ để khẩn trương khắc phục bão lũ và ứng phó đối với các đợt thiên tai tiếp theo.

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp tại 65 xã, phường

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp tại 65 xã, phường

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai đã công bố tình huống khẩn cấp tại 65 xã, phường để tập trung cứu hộ, khắc phục hậu quả bão số 13.

“Rốn lũ” Gia Lai lại phát thông báo khẩn về nguy cơ ngập lụt trên diện rộng

(NLĐO) - Nước từ thượng nguồn sông Hà Thanh đang đổ về nhanh, đe dọa gây ngập sâu trên diện rộng tại “rốn lũ” xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Gia Lai họp khẩn, yêu cầu sơ tán dân trong đêm vì nước sông dâng cao

(NLĐO) – Trước nguy cơ nước sông lên cao, Gia Lai chỉ đạo các địa phương xung yếu di dời dân khẩn cấp, tuyệt đối không để người dân ở lại trong vùng nguy hiểm.

