Thời sự

Gia Lai yêu cầu xác minh, làm rõ vụ phá rừng tại xã Ia Púch

Đức Anh

(NLĐO) - Sau khi nhận báo cáo từ cơ sở về vụ phá rừng tại xã Ia Púch, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương làm rõ

Ngày 6-3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 930, xã Ia Púch.

Nghi phá rừng ở Ia Púch, Gia Lai yêu cầu kiểm tra khẩn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng tại xã Ia Púch. Ảnh: T.D

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, qua báo cáo của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông, vụ việc xảy ra tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 930, thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch quản lý.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch, UBND xã Ia Púch và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh cụ thể diện tích rừng bị thiệt hại, tính chất và mức độ vi phạm, đồng thời làm rõ các đối tượng liên quan đến hành vi phá rừng trái pháp luật.

Trên cơ sở kết quả xác minh, lực lượng kiểm lâm phải nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng phải làm rõ trách nhiệm của chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với khu vực xảy ra vụ việc.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ vi phạm nổi cộm, không để kéo dài.

Song song với việc xử lý, các đơn vị liên quan phải tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, đặc biệt tại các khu vực giáp biên giới.

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 cũng được giao phối hợp tổ chức tuần tra tại các khu vực rừng thuộc xã Ia Mơ và Ia Púch nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả xác minh, xử lý vụ việc trước ngày 15-3.

Tin liên quan

Diễn biến nóng vụ phá rừng với nhiều điều khó hiểu ở Đắk Nông

Diễn biến nóng vụ phá rừng với nhiều điều khó hiểu ở Đắk Nông

(NLĐO) - Vụ phá rừng phòng hộ được cho là có tổ chức nhưng hiện chưa cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Làm thủy điện phá rừng, 2 người bị bắt, phạt hành chính hơn 1 tỉ đồng

(NLĐO) – Ngoài 2 cán bộ của chủ đầu tư bị bắt, 4 cá nhân và 2 doanh nghiệp đã bị UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt hơn 1 tỉ đồng.

Vừa xảy ra vụ phá rừng phòng hộ ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Kiểm tra vụ phá rừng phòng hộ, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng chục cây bằng lăng, gỗ hương bị khoanh bầu, nghi chờ vận chuyển đi nơi khác trồng.

hành vi vi phạm xử lý nghiêm rừng phòng hộ trách nhiệm người đứng đầu Ban Quản lý
