Giả mạo website Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia để lừa đảo

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC) cho biết trang web giả mạo với tên miền https://policeonline. club/, đưa ra các quảng cáo hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền bị lừa đảo với tỷ lệ thành công 99,9%.

Trang web "policeonline.club" giả mạo website của NCCS

NCSC cảnh báo, người dân cần thận trọng, tuyệt đối không truy cập vào đường dẫn trên để tránh bị lừa đảo.



NCSC là đơn vị thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), có chức năng giám sát, hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin cho người dân, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Theo đó, NCSC thực hiện chức năng giám sát an toàn thông tin trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam; thiết lập mạng lưới giám sát an toàn thông tin mạng trên toàn quốc; là đầu mối tập trung về mặt kỹ thuật, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng.



NCSC thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, theo dõi và dự báo, cảnh báo sớm xu hướng về các hoạt động, diễn biến trên không gian mạng Việt Nam. Đây cũng là đầu mối tiếp nhận, chia sẻ thông tin với các tổ chức quốc tế và giữa các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam; thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình an toàn thông tin trong nước và quốc tế.

NCSC quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu về an toàn thông tin, hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin tại Việt Nam.

Trường hợp cần hỗ trợ về an toàn thông tin, người dân có thể truy cập vào trang web chính thức https://khonggianmang.vn/.

Hoặc các trang mạng xã hội của Cục theo đường link dưới đây để theo dõi thông tin cảnh báo từ đơn vị. Facebook: https://www.facebook.com/govSOC; https://www.facebook.com/congkhonggianmangquocgia

- TikTok: https://www.tiktok.com/@congkgmqg

- YouTube: https://www.youtube.com/@congKGMQG

Xu hướng tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền - ransomware tăng cao

Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) vừa đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc rà soát và triển khai đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin. Theo cơ quan này, tính từ đầu năm 2023 đến nay, đã có hơn 13.750 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam gây ra sự cố. Trong đó, tính riêng 3 tháng đầu năm nay, số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 2.323. Đáng chú ý, qua theo dõi, giám sát không gian mạng Việt Nam, cơ quan này đã phát hiện xu hướng tấn công mạng, đặc biệt là tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền - ransomware tăng cao. "Thời gian gần đây, đã có một số hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công ransomware, gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất, hình ảnh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cũng như hoạt động bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia" - Cục An toàn thông tin nhận định. Từ thực trạng này, Cục An toàn thông tin đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động rà soát và triển khai bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình.

Cụ thể, Cục An toàn thông tin đề nghị đơn vị chuyên trách CNTT, an toàn thông tin của các bộ, ngành, địa phương; Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại nhà nước; các ngân hàng Chính sách xã hội, Phát triển Việt Nam, Hợp tác xã Việt Nam; Cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, thương mại điện tử tiến hành rà soát, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin. Trong đó, ưu tiên các giải pháp giám sát, cảnh báo sớm. Từ nay đến ngày 15-4, các đơn vị cần kiểm tra, đánh giá việc đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, nhất là các hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp phát hiện hệ thống tồn tại các nguy cơ, lỗ hổng và điểm yếu, đơn vị cần lập tức triển khai các biện pháp khắc phục.