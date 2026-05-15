Kinh tế

Giá nhiên liệu tăng vọt, hãng bay cho nghỉ luân phiên như thời COVID-19, lương Chủ tịch giảm 50%

Dương Ngọc

(NLĐO)- Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Đinh Văn Tuấn chia sẻ giải pháp "thắt lưng buộc bụng" của hãng bay khi giá nhiên liệu tăng vọt.

Ngành hàng không trên toàn thế giới hiện gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là do sự biến động của giá nhiên liệu bay. Giá nhiên liệu có lúc tăng đến 100%, thậm chí có những thời điểm mức giá tăng lên đến ba lần. Đây là yếu tố tác động rất lớn đến chi phí hoạt động, đẩy nhiều hãng hàng không trên thế giới đến bờ vực phá sản.

- Ảnh 1.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Airlines - nêu giải pháp cắt giảm các dự án đầu tư và chi phí vận hành. Ảnh: Dương Triều

Tại tọa đàm "Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới?" do Báo Tiền Phong tổ chức sáng 14-5, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Airlines - cho biết hãng đang thực hiện loạt giải pháp nhằm giải quyết bài toán tối ưu hóa chi phí để đảm bảo hoạt động, đồng thời cố gắng không dồn áp lực giá vé lên hành khách, giúp người dân vẫn có thêm các lựa chọn khi tham gia các sản phẩm du lịch.

"Trước tình hình khẩn cấp, chúng tôi đã đưa ra và thực hiện ngay lập tức hàng loạt giải pháp, trong đó có việc tái lập các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" từ thời kỳ COVID -19. Cụ thể, chúng tôi đã cắt giảm các dự án đầu tư và chi phí vận hành"- ông Tuấn tiết lộ.

Về nhân sự, Vietnam Airlines áp dụng chính sách nghỉ không lương, nghỉ luân phiên và cắt giảm mạnh quỹ lương của ban lãnh đạo. Lương của Chủ tịch giảm 50%, các Phó Tổng giám đốc giảm 40% và lãnh đạo cấp ban giảm 30%.

Trong khâu khai thác vận hành, tận dụng lúc lưu lượng bay trên bầu trời giảm do xung đột, hãng bay đã làm việc với cơ quan quản lý bay để xin phép bay tắt các đường bay nhằm rút ngắn thời gian vận hành.

Đồng thời, Vietnam Airlines áp dụng phương thức hạ cánh tối ưu tại các sân bay lớn và linh hoạt nạp nhiên liệu giá rẻ tại một số quốc gia lân cận thay vì các nước đang có giá dầu cao.

Về mặt kỹ thuật, do sản lượng bay ít hơn trước, hãng có thêm thời gian để tăng cường bảo dưỡng, đặc biệt là rửa động cơ máy bay.

"Việc này giúp cải thiện hiệu suất của động cơ và giảm lực cản đáng kể so với trước đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI vào các hệ thống để đưa ra những đường bay tối ưu nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty"- ông Tuấn cho biết.

Theo ông Dương Hoàng Phúc, Giám đốc Ban Thương mại Vietravel Airlines, bên cạnh áp lực chi phí, các hãng hàng không đối mặt yêu cầu ngày càng cao từ thị trường. Khách hàng khắt khe hơn về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm bay, trong khi giá vé phải duy trì ở mức hợp lý nhất có thể. Điều này tạo nên "bài toán kép" đối với doanh nghiệp hàng không.

Vietravel Airlines đang tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là tối ưu mạng bay và lịch bay nhằm nâng cao hiệu quả khai thác đội máy bay. Thứ hai là đa dạng hóa nguồn doanh thu thông qua các dịch vụ bổ trợ và sản phẩm tích hợp. Thứ ba là tăng cường kết nối với hệ sinh thái du lịch để mang đến thêm tiện ích, ưu đãi và giá trị gia tăng cho khách hàng.

Khai thác thị trường ngách

Bà Lê Thị Hòa, Giám đốc Hanoitourist, cho biết tình trạng đổi hoặc hủy chuyến bay đột ngột ngày càng phổ biến, buộc doanh nghiệp phải xử lý nhanh để giữ đồng thuận với khách. Dịp đầu năm, 80% khách chấp nhận chuyển sang tour Hàn Quốc, Nhật Bản giá ưu đãi thay vì hủy chuyến.

Để ứng phó giá vé máy bay tăng, Hanoitourist phát triển tour "no shopping", tập trung nâng chất lượng trải nghiệm như nâng cấp bữa ăn, tổ chức sinh nhật trên máy bay, giao lưu cùng đội bay… thay vì ép giá bằng các điểm mua sắm. Theo bà Hòa, khách doanh nghiệp hiện sẵn sàng chi nhiều hơn cho kỳ nghỉ chất lượng.

Song song giải pháp ứng phó, việc liên tục làm mới sản phẩm nội địa và khai thác thị trường ngách đang mở ra những hướng đi vô cùng khả quan như các tour tàu hỏa xuyên Việt cao cấp.

Bà cũng cho biết một trong những "cú hích" lớn nhất giúp lữ hành trụ vững chính là việc các kỳ nghỉ lễ dài ngày được thông báo sớm.

Hãng hàng không tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay do áp lực nhiên liệu

Hãng hàng không tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay do áp lực nhiên liệu

(NLĐO)- Hàng loạt hãng bay quốc tế cắt giảm chuyến bay, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác.

