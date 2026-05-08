Hàng không Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác chiến lược

Nhân chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ấn Độ, nhiều doanh nghiệp và hãng bay Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hàng không, tập trung vào tài chính, quảng bá du lịch, hạ tầng sân bay, mạng lưới phân phối, vận tải hàng không và logistics, dịch vụ mặt đất, trải nghiệm hành khách, thương mại phi hàng không, cũng như công nghệ và chuyển đổi số…

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa chứng kiến việc ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng JP Morgan Ấn Độ



Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ diễn ra tại Mumbai ngày 7-5, Vietnam Airlines đã ký kết các biên bản hợp tác với các đối tác hàng đầu của Ấn Độ trên các lĩnh vực du lịch và tài chính.

Trong đó, Biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hợp tác, hướng tới việc mở rộng các cơ hội quản lý dòng tiền, tài trợ vốn máy bay, cung cấp các giải pháp quản trị tài chính và các lĩnh vực khác giữa Vietnam Airlines và Ngân hàng JP Morgan Chase. Theo Vietnam Airlines, hợp tác này sẽ tạo điều kiện để hãng tiếp cận các giải pháp tài chính và thanh toán tiên tiến, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn lực và mạng lưới đối tác quốc tế phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của hãng.

"Khi Vietnam Airlines đẩy mạnh tăng trưởng tại Ấn Độ và các thị trường khác, chúng tôi có vị thế đặc biệt để hỗ trợ tư vấn, tài trợ vốn, quản lý dòng tiền và các giải pháp quản trị rủi ro tài chính" - Ông Pranav Chawda, Tổng Giám đốc Ngân hàng kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Toàn cầu, JPMorgan Chase Bank Ấn Độ, cho biết.

Vietnam Airlines hợp tác với Innovations India cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn triển khai các dự án văn hóa-du lịch, trọng tâm là sản xuất phim SILA và tổ chức sự kiện Namaste Vietnam, nhằm quảng bá hình ảnh, kết nối hai thị trường và thúc đẩy du lịch song phương. Nỗ lực này được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng lượng khách du lịch từ Ấn Độ.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hoà nhấn mạnh: "Các hợp tác chiến lược lần này thể hiện cam kết lâu dài của Vietnam Airlines trong việc mở rộng hệ sinh thái đối tác tại thị trường Ấn Độ, không chỉ trong vận chuyển hàng không, mà còn trong lĩnh vực du lịch, tài chính."

Sun Group và GMR Group công bố hợp tác phát triển hạ tầng sân bay; Sun PhuQuoc Airways và Minar Group công bố hợp tác nhằm quảng bá điểm đến Phú Quốc, hệ sinh thái của Sun Group, mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường Ấn Độ và hướng tới khai thác các đường bay kết nối hai bên

Cũng tại Diễn đàn, Công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời (Sun Group) và GMR Group công bố hợp tác phát triển hạ tầng sân bay. Theo thỏa thuận, Sun Group và GMR Group sẽ hợp tác trên toàn bộ hệ sinh thái sân bay của Sun Group tại Việt Nam, bao gồm Phú Quốc, Vân Đồn, Phan Thiết và các sân bay trong tương lai.

Trọng tâm hợp tác hướng đến vận hành, phát triển và đầu tư, bao gồm các hoạt động phi hàng không, khai thác thương mại, bán lẻ miễn thuế (duty-free).... Phạm vi hợp tác được mở rộng, tạo dư địa để hai bên tiếp tục phát triển sang các lĩnh vực liên quan tới hạ tầng hàng không trong thời gian tới.

Song song đó, hai bên sẽ cùng làm việc để thúc đẩy kết nối hàng không và hợp tác dịch vụ sân bay giữa hai quốc gia. Nội dung này bao gồm việc nghiên cứu các đường bay mới kết nối Phú Quốc với các sân bay trọng điểm trong mạng lưới của GMR Group, nhằm thúc đẩy dòng khách du lịch và thương mại song phương.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm về hạ tầng hàng không, GMR Group hiện quản lý và phát triển các sân bay lớn tại Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Hy Lạp, trong đó có Sân bay Quốc tế Indira Gandhi (New Delhi) - một trong những cửa ngõ bận rộn nhất thế giới. Tổng công suất phục vụ hàng năm tại các sân bay do GMR Group phát triển đạt khoảng 190 triệu hành khách.

Dịp này, Công ty TNHH hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways) và Minar Group công bố hợp tác nhằm quảng bá điểm đến Phú Quốc, hệ sinh thái của Sun Group, mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường Ấn Độ và hướng tới khai thác các đường bay kết nối hai bên. Theo đó, Sun PhuQuoc Airways bổ nhiệm Minar Group - hãng lữ hành hàng đầu Ấn Độ với hơn 33 năm kinh nghiệm và mạng lưới tại 32 quốc gia - làm Tổng đại lý (GSA) tại thị trường này. Hợp tác với đối tác đang đại diện cho 11 hãng hàng không quốc tế được kỳ vọng giúp hãng nhanh chóng mở rộng hệ thống phân phối, thúc đẩy thị trường khách hai chiều và tạo nền tảng để mở các đường bay thẳng giữa Phú Quốc và các điểm đến trọng điểm của Ấn Độ trong năm 2026.

Vietjet Air và GMR Airports Limited ký kết thỏa thuận hợp tác đề ra khuôn khổ chung cho hợp tác chiến lược giữa các bên liên quan đến dịch vụ hàng không, dịch vụ sân bay và hàng không, vận tải hàng không và logistics, dịch vụ thương mại phi hàng không, trải nghiệm hành khách, và việc tìm kiếm cơ hội phát triển và vận hành sân bay tại Việt Nam.

Vietjet Air và Bird Group ký kết khung hợp tác chiến lược trong lĩnh vực du lịch nhằm khai thác chuỗi khách sạn Roseate tại Ấn Độ, lĩnh vực phục vụ mặt đất, Công nghệ và chuyển đổi số.

Lãnh đạo cấp cao nhất trí thúc đẩy kết nối hàng không

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển, kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp đôi trong một thập kỷ qua, kéo theo nhu cầu kết nối hàng không tăng mạnh với gần 90 chuyến bay mỗi tuần. Ấn Độ hiện là một trong những thị trường khách quốc tế tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón khoảng 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng gần 50% so với năm trước và gấp hơn 4 lần so với năm 2019, đưa Ấn Độ vào top 6 thị trường gửi khách lớn nhất. Riêng quý I/2026, lượng khách từ thị trường này đạt hơn 242.000 lượt, tăng 169,3% so với cùng kỳ. Cùng với đó, thị trường hàng không Việt Nam - Ấn Độ cũng tăng trưởng mạnh, đạt hơn 1,8 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng 24% so với năm trước và gấp gần 6 lần so với năm 2019.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ diễn ra tại Mumbai ngày 7-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến nhiều doanh nghiệp và hãng bay Việt Nam trao các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hàng không

Riêng Vietnam Airlines khai thác 6 đường bay kết nối Việt Nam với 4 điểm đến tại Ấn Độ, tần suất 21 chuyến mỗi tuần và đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng mạng bay để khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường này. Ngày 1-5, Air India chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Hà Nội - Delhi, đánh dấu việc Hà Nội trở thành điểm đến thứ hai của hãng tại Việt Nam sau TPHCM. Đường bay mới được khai thác với tần suất 5 chuyến/tuần, cung cấp hơn 7.000 ghế mỗi tháng.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; phát huy các giá trị tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo; thúc đẩy kết nối hàng không, logistics và hợp tác giữa các địa phương, trung tâm kinh tế, công nghệ của hai nước.

Gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại TP Mumbai, bang Maharashtra - trung tâm tài chính - thương mại của Ấn Độ - Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực như dược phẩm, nông nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng và sớm có đường bay thẳng giữa bang Maharashtra và TPHCM.