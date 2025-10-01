HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá sầu riêng giảm sâu nhưng xuất khẩu vẫn tăng mạnh

Tin Ngọc Ánh, Ảnh: AN NA

(NLĐO) – Giá sầu riêng đã hạ nhiệt so với năm ngoái nhưng xuất khẩu vẫn mang về hơn nửa tỉ USD/tháng, thậm chí là 800 triệu USD/tháng

Ngày 1-10, Hiệp hội Rau quả Việt Nam có thông tin chi tiết về xuất khẩu sầu riêng trong tháng 8-2025 với giá trị 589 triệu USD, tăng 55% so với tháng 7-2025 và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số kỷ lục về xuất khẩu trong tháng 8, kể từ khi Việt Nam ký nghị định thư xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Trung Quốc mua hơn 90% sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam

TIN LIÊN QUAN

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,79 tỉ USD, vẫn còn giảm 16% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng các tháng đầu năm.

Thị trường Trung Quốc vẫn chiếm thị phần áp đảo khi riêng tháng 8-2025 đã nhập 572 triệu USD, chiếm 97% toàn ngành; còn tính chung 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập 1,628 tỉ USD sầu riêng, chiếm 91% thị phần.

Trong tốp 10 thị trường nhập khẩu sầu riêng của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm thì Malaysia tăng trưởng cao nhất, với mức tăng hơn 1.026%, đạt 1,85 triệu USD.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, thông tin thêm, theo quy luật, tháng 9 hằng năm, ngành sầu riêng có đỉnh về xuất khẩu. Với tình hình diễn biến thuận lợi vừa qua, dự kiến sầu riêng có thể mang về 700 – 800 USD, hơn 90% từ thị trường Trung Quốc.

Giá sầu riêng giảm nhưng xuất khẩu vẫn phá kỷ lục , lý do từ đâu? - Ảnh 2.

Xuất khẩu sầu riêng tăng trưởng trở lại từ tháng 6-2025. Đây là mặt hàng mang yếu tố mùa vụ cao.

Theo ông Nguyên, tháng 9 là thời điểm Việt Nam thu hoạch rộ ở Tây Nguyên nên sản lượng lớn, giống sầu riêng chủ yếu là Dona (Monthong, Thái) có giá bán cao so với sầu riêng Ri6 và nhu cầu thị trường Trung Quốc lớn.

Năm nay, giá sầu riêng có phần hạ nhiệt nhưng nhờ tăng sản lượng nên xuất khẩu sầu riêng vẫn bội thu. Nhiều nhà vườn ở Đắk Lắk cho biết giá sầu riêng thương lái thu mua giảm khá nhiều.

Giá sầu riêng giảm nhưng xuất khẩu vẫn phá kỷ lục , lý do từ đâu? - Ảnh 3.

Nông dân thu hoạch sầu riêng Dona ở Tây Nguyên

Giá sầu riêng giảm chưa hẳn là xấu

Nếu như năm ngoái nhiều vườn bán xô giá hơn 80.000 đồng/kg thì năm nay chỉ còn hơn 60.000 đồng/kg; nhiều vườn trồng không đạt, thậm chí chỉ bán được dưới 30.000 đồng/kg. Một số nhà vườn cho hay không còn lợi nhuận khi phải thuê nhân công chăm sóc cùng chi phí đầu tư cao.

Theo ông Nguyên, nhà vườn không ai thích giá sầu riêng giảm nhưng dưới góc độ toàn ngành, thì đây lại là yếu tố thuận lợi cho bán hàng. Không chỉ xuất khẩu sầu riêng tươi mà còn đông lạnh và chế biến, mở rộng thêm thị trường. Trước đó, giá sầu riêng quá cao khiến nhiều người tiêu dùng khó tiếp cận.

Ngày 1-10, một số vựa sầu riêng ở Tây Nguyên thông báo giá sầu riêng Dona loại A là 85.000 đồng/kg, loại B thấp hơn 20.000 đồng/kg. So với tuần trước, giá sầu riêng giảm từ 2.000 – 5.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá "sầu riêng VIP" lên tới 115.000 đồng/kg, hàng lỗi chỉ 20.000 đồng

Giá "sầu riêng VIP" lên tới 115.000 đồng/kg, hàng lỗi chỉ 20.000 đồng

(NLĐO) – So với tuần trước, giá sầu riêng xuất khẩu tăng khoảng 5.000 đồng/kg do Trung Quốc mua mạnh cho dịp trung thu sắp tới

Sầu riêng sượng nước rớt giá mạnh, khắc phục được không?

(NLĐO) – Mưa là một trong những nỗi ám ảnh của nông dân trồng sầu riêng bởi cả chất lượng và mẫu mã đều bị ảnh hưởng khiến giá giảm

Sầu riêng tăng giá, xuất khẩu rau quả hồi phục

Sầu riêng hiện đóng góp khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu, đang hồi phục mạnh nhờ nhu cầu nhập khẩu lớn từ Trung Quốc

kỷ lục sầu riêng xuất khẩu sầu riêng giá sầu riêng giảm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo