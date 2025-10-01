Ngày 1-10, Hiệp hội Rau quả Việt Nam có thông tin chi tiết về xuất khẩu sầu riêng trong tháng 8-2025 với giá trị 589 triệu USD, tăng 55% so với tháng 7-2025 và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số kỷ lục về xuất khẩu trong tháng 8, kể từ khi Việt Nam ký nghị định thư xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Trung Quốc mua hơn 90% sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,79 tỉ USD, vẫn còn giảm 16% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng các tháng đầu năm.

Thị trường Trung Quốc vẫn chiếm thị phần áp đảo khi riêng tháng 8-2025 đã nhập 572 triệu USD, chiếm 97% toàn ngành; còn tính chung 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập 1,628 tỉ USD sầu riêng, chiếm 91% thị phần.

Trong tốp 10 thị trường nhập khẩu sầu riêng của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm thì Malaysia tăng trưởng cao nhất, với mức tăng hơn 1.026%, đạt 1,85 triệu USD.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, thông tin thêm, theo quy luật, tháng 9 hằng năm, ngành sầu riêng có đỉnh về xuất khẩu. Với tình hình diễn biến thuận lợi vừa qua, dự kiến sầu riêng có thể mang về 700 – 800 USD, hơn 90% từ thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu sầu riêng tăng trưởng trở lại từ tháng 6-2025. Đây là mặt hàng mang yếu tố mùa vụ cao.

Theo ông Nguyên, tháng 9 là thời điểm Việt Nam thu hoạch rộ ở Tây Nguyên nên sản lượng lớn, giống sầu riêng chủ yếu là Dona (Monthong, Thái) có giá bán cao so với sầu riêng Ri6 và nhu cầu thị trường Trung Quốc lớn.

Năm nay, giá sầu riêng có phần hạ nhiệt nhưng nhờ tăng sản lượng nên xuất khẩu sầu riêng vẫn bội thu. Nhiều nhà vườn ở Đắk Lắk cho biết giá sầu riêng thương lái thu mua giảm khá nhiều.

Nông dân thu hoạch sầu riêng Dona ở Tây Nguyên

Giá sầu riêng giảm chưa hẳn là xấu

Nếu như năm ngoái nhiều vườn bán xô giá hơn 80.000 đồng/kg thì năm nay chỉ còn hơn 60.000 đồng/kg; nhiều vườn trồng không đạt, thậm chí chỉ bán được dưới 30.000 đồng/kg. Một số nhà vườn cho hay không còn lợi nhuận khi phải thuê nhân công chăm sóc cùng chi phí đầu tư cao.

Theo ông Nguyên, nhà vườn không ai thích giá sầu riêng giảm nhưng dưới góc độ toàn ngành, thì đây lại là yếu tố thuận lợi cho bán hàng. Không chỉ xuất khẩu sầu riêng tươi mà còn đông lạnh và chế biến, mở rộng thêm thị trường. Trước đó, giá sầu riêng quá cao khiến nhiều người tiêu dùng khó tiếp cận.