Kinh tế

Giá sầu riêng hôm nay 7-10: Tiếp tục tăng mạnh, đến lượt Campuchia xuất sang Trung Quốc

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá sầu riêng hôm nay tiếp tục tăng khi nguồn cung khan hiếm, ít loại ngon, đạt chuẩn xuất khẩu

Hôm nay, 7-10, nhiều đại lý thu mua sầu riêng thông báo tăng giá so với hôm qua để thu hút thương lái đưa hàng về. 

Giá sầu riêng tăng 1.000 - 5.000 đồng/kg

Vựa Lý Phát (Đắk Lắk) mua sầu riêng Dona (Monthong, Thái) giá từ 99.000 – 100.000 đồng/kg (loại A), 79.000 - 80.000 đồng/kg (loại B) và loại C là 40.000 đồng/kg - tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tiêu chuẩn chung là sầu riêng độ tuổi 7,5; da xanh, gai nhím, cơm vàng, bột ngọt và có trọng lượng 1,7 – 5,5 kg/quả.

Trong khi đó, thương lái Trần Đăng (Đắk Lắk) giữ giá sầu riêng dạt từ 28.000 – 32.000 đồng/kg nhưng nâng giá sầu riêng kem lên 15.000 – 17.000 đồng/kg, loại chất lượng thấp nhất tăng 5.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay 7-10: Tăng tiếp, Campuchia chuẩn bị xuất khẩu sầu riêng đặc sản vào Trung Quốc - Ảnh 1.

Sầu riêng Ri 6

Trung Quốc hút sầu riêng campuchia 

Ông Trịnh Thanh Tùng (TP HCM), chuyên thu mua sầu riêng cung cấp cho các cửa hàng trái cây cao cấp, cho hay hiện tại Đắk Lắk hết mùa, miền Tây đầu vụ nên hàng rất ít, giá sầu riêng hôm nay tăng. 

Do không phải chính vụ nên tỉ lệ sầu riêng ngon, nhiều hộc (loại 1) để cung cấp rất ít nên giá bị đẩy lên cao.

Theo ông Tùng, hiện sầu riêng Ri 6 miền Tây bán sỉ cho các cửa hàng trái cây từ 85.000 – 90.000 đồng/kg; sầu riêng Musang King 170.000 – 180.000 đồng/kg; sầu riêng Dona hiện khó bán nội địa do giá cao và không phải gu chung của người tiêu dùng. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc vẫn hút mạnh sầu riêng khi Thái Lan, Malaysia hết mùa.

Theo tổng hợp của Trung tâm Thông tin và dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Campuchia đang chuẩn bị đăng ký sầu riêng Bek Anlong của huyện Stung Trang, tỉnh Kampong Cham thành thương hiệu tập thể. Sầu riêng Bek Anlong nổi tiếng với mùi thơm và hương vị đặc trưng, đã được Trung Quốc đánh giá, phê duyệt các vùng trồng và cơ sở đóng gói để xuất khẩu sang thị trường này.

sầu riêng Ri 6 sầu riêng miền Tây giá sầu riêng hôm nay Dona
