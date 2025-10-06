Giá sầu riêng hôm nay 6-10: Tăng mạnh trên diện rộng, cung không đủ cầu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá sầu riêng hôm nay 6-10: Tăng mạnh trên diện rộng, cung không đủ cầu

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Sầu riêng tại Đắk Lắk – vùng trồng sầu riêng lớn nhất Việt Nam cuối mùa, hàng khan hiếm, giá tăng vọt

Giá sầu riêng hôm nay 6-10, các vựa thu mua đồng loạt thông báo giá mua vào ở mức cao. 

Vựa Hoa Nắng (Đắk Lắk) thông báo giá mua vào sầu riêng Dona (Thái, Monthong) loại VIP 115.000 – 120.000 đồng/kg; loại A giá từ 90.000 – 100.000 đồng/kg; loại B thấp hơn 20.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri 6 Đắk Lắk giá từ 33.000 – 48.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Tây, vệ tinh của vựa này thu mua sầu riêng Ri 6 Đồng Tháp (khu vực Tiền Giang cũ) 82.000 đồng/kg (loại A); 67.000 đồng/kg (loại B).

Vựa Lý Phát (Đắk Lắk) mua sầu riêng Dona giá từ 98.000 – 99.000 đồng/kg (loại A), 78.000 -79.000 đồng/kg (loại B) và loại C là 39.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay 6 - 10: Tăng vọt do cung không đủ cầu - Ảnh 2.

Sầu riêng hết mùa ở vùng trồng lớn nhất cả nước, giá tăng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thương lái Trần Đăng cũng ở Đắk Lắk chuyên thu mua sầu riêng dạt với giá từ 28.000 – 32.000 đồng/kg còn sầu riêng loại kem từ 12.000 – 17.000 đồng/kg.

Mức giá này, so với cuối tháng 9 đang cao hơn từ 10.000 – 15.000 đồng/kg.

Theo bà Nguyễn Thái Huyền, Giám đốc điều hành Công ty Nông Nghiệp Việt Nông Phát (Đắk Lắk), giá sầu riêng tăng vọt bởi hết mùa, cung không đủ cầu. "Hiện tại khu vực Đắk Lắk chỉ còn vài vườn thu hoạch trễ. Mùa sầu riêng đang chuyển qua Lâm Đồng và một số tỉnh miền Tây" – bà Huyền nói.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho hay thời điểm hiện tại, Việt Nam đang "một mình một chợ" cung cấp sầu riêng tươi cho thế giới, tập trung vào thị trường lớn nhất là Trung Quốc.

Tin liên quan

Lão nông miền Tây trồng được giống sầu riêng lạ, bán 700.000 đồng/kg

Lão nông miền Tây trồng được giống sầu riêng lạ, bán 700.000 đồng/kg

Lão nông miền Tây nhân giống thành công loại sầu riêng "vàng", chất lượng cao, có giá bán lên đến 700.000 đồng/kg.

Khởi nghiệp từ vỏ, hạt sầu riêng

Bên cạnh sự bùng nổ của diện tích sầu riêng và doanh thu xuất khẩu hàng tỉ USD mỗi năm, ngành hàng này cũng thải ra lượng vỏ và hạt khổng lồ cần xử lý

Giá "sầu riêng VIP" lên tới 115.000 đồng/kg, hàng lỗi chỉ 20.000 đồng

(NLĐO) – So với tuần trước, giá sầu riêng xuất khẩu tăng khoảng 5.000 đồng/kg do Trung Quốc mua mạnh cho dịp trung thu sắp tới

sầu riêng giá sầu riêng Đặng Phúc Nguyên sầu riêng Đắk Lắk Nguyễn Thái Huyền mùa sầu riêng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo