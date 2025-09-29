HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lão nông miền Tây trồng được giống sầu riêng lạ, bán 700.000 đồng/kg

Theo Hoài Thanh/Vietnamnet

Lão nông miền Tây nhân giống thành công loại sầu riêng "vàng", chất lượng cao, có giá bán lên đến 700.000 đồng/kg.

Giống sầu riêng độc lạ này được ông Nguyễn Duy Hiền (64 tuổi, ngụ xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long) trồng trên diện tích gần 7.000 m².

Ông Hiền kể 9 năm trước, ông tình cờ sưu tầm được giống sầu riêng lạ, cơm vàng óng, dẻo mịn, thơm dịu, không ngấy, không sượng. Ông trồng thử 4 cây nhưng chỉ 1 cây sống. Nhờ kinh nghiệm ghép cây, ông nhân ra thêm 7 cây để thử.

“Ban đầu, tôi chỉ muốn xem cây có thích nghi được với khí hậu, thổ nhưỡng miền Tây hay không. Qua theo dõi thấy cây khỏe, ít sâu bệnh, dễ đậu trái. Đó là động lực để tôi nhân rộng thêm giống sầu riêng này” - ông Hiền kể.

Lão nông miền Tây trồng sầu riêng lạ, giá 700.000 đồng/kg thu hút người tiêu dùng - Ảnh 1.

Ông Hiền bên cây sầu riêng giống mới. Ảnh: T.X

Qua quá trình theo dõi, chăm sóc, ông nhận thấy giống sầu riêng này dễ ra hoa, kỹ thuật chăm sóc không khác nhiều so với các giống phổ biến. Mùa mưa, khi xử lý nghịch vụ chỉ cần đậy mủ dưới gốc cây.

Cây sầu riêng cho trái bói hình thuôn, vỏ xanh xám. Khi ăn thử ông thấy ngon liền chia sẻ cho bà con, bạn bè và nhận được nhiều lời khen.

Lão nông miền Tây trồng sầu riêng lạ, giá 700.000 đồng/kg thu hút người tiêu dùng - Ảnh 2.

Giống sầu riêng do ông Hiền sưu tầm có cơm vàng bắt mắt. Ảnh: T.X

Giống này cho cơm vàng bắt mắt, thịt mịn, ráo cơm, dẻo như sáp, hạt lép, độ ngọt cao (độ brix từ 36,5%-39,4%). Trái chín để lâu vẫn không nhão, không nứt, dễ khui, ông Hiền cho biết và chia sẻ trung bình trọng lượng mỗi trái từ 2-3 kg.

Ông đặt tên giống mới là Duy Hiền DH.1, đăng ký cây đầu dòng. Đặc biệt, trái có khả năng chín tự nhiên sau thu hoạch 3–4 ngày, không cần xử lý thuốc. Thời gian từ khi xổ nhụy đến thu hoạch chỉ khoảng 90 ngày, ngắn hơn nhiều giống khác.

Theo ông Hiền, giống mới dễ xử lý ra hoa và đậu trái, phù hợp điều kiện canh tác ở Đồng bằng sông Cửu Long và có thể phát triển tại Tây Nguyên.

Ngoài phát triển thương phẩm, ông còn cung ứng cây giống cho bà con, hướng đến xây dựng mô hình nông sản giá trị cao.

Theo ông Hiền kỹ thuật trồng Duy Hiền DH.1 tương tự các giống sầu riêng phổ biến tại miền Tây như đắp mô cao từ 7-8 tấc để tránh ngập úng. Ông thường xuyên theo dõi sự sinh trưởng để hướng dẫn bà con kỹ thuật phù hợp.

Ông Hiền chia sẻ nhờ chất lượng vượt trội, độ ngọt cao và đáp ứng tiêu chuẩn “sạch”, sầu riêng Duy Hiền DH.1 có giá bán đến 700.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với mặt bằng chung. Cây giống được ông bán với giá 500.000 đồng/cây.

TS Bùi Thanh Liêm (nguyên Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) cho biết ông đã thưởng thức giống sầu riêng này và đánh giá đây là giống sầu riêng ngon, cơm ráo, mịn dẻo… Tuy nhiên, về sản lượng, năng suất hiệu quả kinh tế của giống sầu riêng này, ông Liêm cho rằng cần có cuộc theo dõi và đánh giá tổng thể từ ngành chức năng.

