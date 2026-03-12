Gia tăng giá trị, nâng chất tăng trưởng

Đây được xem là sản phẩm du lịch mới mẻ, kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh thành phố và gia tăng sức hút đối với du khách trong nước lẫn quốc tế.

Không chỉ đơn thuần là một trải nghiệm tham quan, tour trực thăng còn hướng đến phân khúc khách cao cấp - nhóm du khách có khả năng chi trả lớn, lưu trú dài ngày và có nhu cầu trải nghiệm dịch vụ cá nhân hóa. Đây cũng là phân khúc quan trọng giúp gia tăng giá trị chi tiêu, nâng chất lượng tăng trưởng cho ngành du lịch.

Năm 2025, ngành du lịch TP HCM đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, cùng 45 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu cán mốc 279.000 tỉ đồng. Những con số này không chỉ khẳng định vị thế của TP HCM trong bức tranh du lịch cả nước mà còn tạo ra động lực cho mục tiêu năm 2026 đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt doanh thu 330.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, năm nay, trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các đô thị du lịch khu vực Đông Nam Á như Bangkok, Singapore và Kuala Lumpur ngày càng gay gắt, nếu TP HCM không có những sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm thu hút du khách để giữ nhịp tăng trưởng thì sẽ khó đạt mục tiêu. Vì vậy, ngay sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vào TP HCM, không gian của thành phố rộng mở hơn, tạo thêm dư địa cho các sản phẩm du lịch mới, trong đó có tour trực thăng.

Sản phẩm mới này kỳ vọng trở thành biểu tượng cho mục tiêu kết nối hạ tầng đô thị, du khách có thể cảm nhận một không gian TP HCM mới đa dạng từ nét đô thị cổ kính ở khu vực trung tâm đến những công trình hiện đại như Landmark 81, tháp Bitexco hay bay qua khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ - "lá phổi xanh" của thành phố - lại mang đến một cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Hình ảnh những chuyến trực thăng đưa du khách bay qua các biểu tượng của thành phố góp phần quảng bá về một Việt Nam đổi mới, năng động và dễ dàng tiếp cận các thị trường khách có mức chi tiêu cao tiềm năng trên thế giới.

Để đa dạng thêm nhiều sản phẩm cho du khách lựa chọn, TP HCM cần kết nối các dịch vụ cao cấp khác để tạo thành một chuỗi cung ứng sản phẩm hoàn chỉnh. Xu hướng hiện nay là kết hợp trực thăng với du thuyền: khách bay ngắm cảnh sau đó hạ cánh để tiếp tục tiệc tối trên sông Sài Gòn.

Một hướng khai thác khác là tour trực thăng - golf, đưa golfer từ trung tâm thành phố đến sân golf Long Thành hay Hồ Tràm chỉ trong 15 - 20 phút, thay vì 2 - 3 giờ di chuyển đường bộ. Trực thăng cũng có thể đưa đón khách đến các resort 5 - 6 sao tại Hồ Tràm hoặc các khu vực ven biển…

Việc đưa tour trực thăng ngắm cảnh vào khai thác định kỳ là một minh chứng cho sự sáng tạo và năng động của ngành du lịch TP HCM trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế. Loại hình này hứa hẹn sẽ trở thành một tour đặc trưng, phát triển mạnh phân khúc khách cao cấp, góp phần đưa TP HCM trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch thế giới.