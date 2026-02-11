Giá thanh long cận Tết bất ngờ lao dốc, nông dân lo đầu ra

Vài ngày qua, giá thanh long tại các vùng trồng trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng liên tục giảm sâu. Đến ngày 24 tháng Chạp, giá thanh long ruột trắng chỉ còn khoảng 7.000 – 8.000 đồng/kg, giảm đến 3 lần so với thời điểm cao nhất trước đó.

Đáng lo ngại hơn, dù giá đã hạ thấp nhưng thương lái thu mua cầm chừng, nhiều vườn thanh long chín rộ vẫn không tiêu thụ được, buộc người dân phải neo trái chính tại vườn.

Trước đó, từ tháng 12 năm ngoái đến đầu tháng 2-2026, giá thanh long tăng cao nhờ sản lượng giảm và nhu cầu thị trường ổn định, giúp nông dân có thu nhập khá.

Một vườn thanh long đang chín rộ, chờ người mua tại xã Tuyên Quang, Lâm Đồng



Không ít hộ đầu tư chong đèn trái vụ, kỳ vọng bán được giá tốt trong dịp Tết. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày gần đây, khi bước vào cao điểm thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, giá thanh long bất ngờ lao dốc.

Theo các thuong lái, nguyên nhân chính là nguồn cung tăng mạnh khi nhiều diện tích chong đèn đồng loạt cho thu hoạch, khiến lượng hàng dồn ứ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang Trung Quốc, có dấu hiệu chậm lại, trong khi sức tiêu thụ tại các chợ Tết trong nước có giới hạn, không thể hấp thụ hết sản lượng.

Hiện nay, nhiều vườn thanh long tại Lâm Đồng đang vào kỳ thu hoạch rộ, chi phí đầu tư cho chong đèn, phân bón, nhân công đều ở mức cao.

Việc giá bán giảm sâu, đầu ra bấp bênh khiến người trồng thanh long đứng trước nguy cơ thua lỗ khi vụ Tết đã cận kề.