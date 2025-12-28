Giá thuê xe tự lái Tết dương lịch tăng mạnh

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho biết lịch nghỉ Tết dương lịch kéo dài 4 ngày mới được "chốt" gần đây nên nhiều người không kịp đặt vé máy bay với giá tốt. Nhiều khách chuyển sang phương án thuê xe tự lái, nhất là những người có kế hoạch di chuyển ở phạm vi không quá xa. Tuy nhiên, số lượng khách liên hệ thuê xe tự lái đến thời điểm này chỉ tương đương cùng kỳ năm ngoái. "Mong rằng sang đầu tuần tới, khi đến sát ngày nghỉ lễ, khách sẽ liên hệ đặt thuê xe nhiều hơn" - ông Long hy vọng.

Tiền đặt cọc thuê xe tự lái tăng gấp nhiều lần khiến nhu cầu thuê xe giảm đáng kể

Ông Lê Khắc Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Bonbon Mobility Việt Nam, thông tin số đơn đặt thuê xe tự lái hiện đạt 40%-50% tổng số xe hiện có, cao hơn mức 30% của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách đặt thuê xe tại khu vực TP HCM chủ yếu đi các tuyến tới biển Phan Thiết, Vũng Tàu và miền Tây. Còn ở khu vực Hà Nội, khách thuê xe chủ yếu đến các địa phương lân cận phía Bắc. "Đơn hàng dịp nghỉ lễ này tăng là nhờ công ty mở rộng thị trường đến nhiều tỉnh, thành" - ông Hiếu cho biết.

Theo các app cho thuê xe tự lái, nhu cầu thuê xe năm nay nhìn chung giảm mạnh, mức giảm lên tới 40% so với cách đây 2 năm, bởi nhiều lý do như lo ngại phạt nguội; bên cho thuê yêu cầu gói thuê dài nhưng khách hàng chỉ có nhu cầu thuê 1-2 ngày; giá cho thuê tăng cao, thậm chí tăng 50%-100% so với ngày thường; phí đặt cọc tăng gấp 2-4 lần so với trước kia...