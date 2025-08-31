HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá tiêu hôm nay 31-8: Những yếu tố đẩy giá

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá tiêu hôm nay, trước kỳ nghỉ lễ đang đứng ở mức cao so với giá đáy cách đây vài tháng đến gần 25%.

Hôm nay, 31-8, giá tiêu ghi nhận ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ mức từ 151.000 – 155.000 đồng/kg, cao hơn giai đoạn giá đáy hồi tháng 6–2025 đến 30.000 đồng/kg. 

Thiếu hàng cục bộ?

Tiêu là mặt hàng dễ bảo quản, nông dân có thể trữ 2-3 năm nên không nhất thiết bán ra nếu không gặp áp lực về tài chính.

 Đầu năm nay, nhiều dự báo giá tiêu có thể quay lại mốc 200.000 đồng/kg nhưng thực tế đã không xảy ra.

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, giá tiêu trong nước tăng từ cuối tháng 8 cho thấy nhu cầu của của các doanh nghiệp tăng mạnh. 

Tuy nhiên, mức tăng này phản ánh tình trạng thiếu hụt cục bộ trong ngắn hạn, nhất là khi một phần sản lượng đã được ký kết từ đầu năm.

Từ nay đến cuối năm, giá tiêu dự báo tiếp tục tăng do chưa đến vụ thu hoạch mới trong khi các nước gia tăng nhập khẩu do nhu cầu mùa lễ hội cuối năm. 

"Trong ngắn hạn, xu hướng tăng giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ người trồng tiêu và tạo động lực mới cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2025" – Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Giá tiêu hôm nay 31 - 8: Những yếu tố ảnh hưởng đến giá tiêu - Ảnh 1.

Giá tiêu tăng là động lực cho nông dân đầu tư chăm sóc vườn tiêu

Những yếu tố cần quan tâm

Cơ quan này cho biết thêm, để duy trì vị thế bền vững, ngành tiêu cần có chiến lược dài hạn về chế biến, xây dựng thương hiệu và đa dạng thị trường, thay vì chỉ dựa vào xuất khẩu thô.

Nhìn ra thị trường thế giới, năm nay sản lượng tiêu bị mất mùa ở các nước sản xuất lớn như Brazil, Ấn Độ, Sri Lanka. 

Việt Nam, nước xuất khẩu hồ tiêu số 1 thế giới, cũng giảm sản lượng với ước tính: 178.000 tấn (năm 2025) trong khi năm 2024 là 183.000 tấn và năm 2023 là 192.000 tấn.

Tuy nhiên, theo một thành viên của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, thị trường cũng có 2 yếu tố khiến giá tiêu không thể tăng quá cao. 

Đó là thuế đối ứng 20% của Mỹ khiến nhà nhà khẩu không đủ tiền để mua hàng nhiều; phía Việt Nam, các doanh nghiệp cũng lo thiếu vốn cuối năm do bị chôn 5% vốn ở thuế GTGT. Chưa kể, khi giá tiêu ở mức cao, mức tiêu dùng cũng giảm để tiết kiệm.

Tin liên quan

Giá tiêu Đắk Lắk và nhiều địa phương tăng mạnh trở lại

Giá tiêu Đắk Lắk và nhiều địa phương tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Giá tiêu hôm nay bước vào đà tăng, nông dân trồng tiêu Việt Nam có thêm lợi thế khi hàng chuyển khẩu bị Mỹ đánh thuế nặng

Giá tiêu hôm nay 20-8 nóng trở lại, Đắk Lắk có "vua xuất khẩu hồ tiêu"

(NLĐO) – Giá tiêu đang nhận được sự quan tâm lớn của người trồng và giới kinh doanh khi thuế đối ứng vẫn chưa về mức kỳ vọng.

Giá tiêu giảm mạnh, tiêu Đắk Lắk vẫn cao nhất

(NLĐO) – Giá tiêu hôm nay 20-7 dao động khoảng 137.000 – 140.000 đồng/kg, giá cao nhất ghi nhận tại Đắk Lắk

giá tiêu hôm nay giá tiêu mới nhất giá tiêu có tăng nữa không
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo