Hôm nay, 31-8, giá tiêu ghi nhận ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ mức từ 151.000 – 155.000 đồng/kg, cao hơn giai đoạn giá đáy hồi tháng 6–2025 đến 30.000 đồng/kg.

Thiếu hàng cục bộ?

Tiêu là mặt hàng dễ bảo quản, nông dân có thể trữ 2-3 năm nên không nhất thiết bán ra nếu không gặp áp lực về tài chính.

Đầu năm nay, nhiều dự báo giá tiêu có thể quay lại mốc 200.000 đồng/kg nhưng thực tế đã không xảy ra.

Theo Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, giá tiêu trong nước tăng từ cuối tháng 8 cho thấy nhu cầu của của các doanh nghiệp tăng mạnh.

Tuy nhiên, mức tăng này phản ánh tình trạng thiếu hụt cục bộ trong ngắn hạn, nhất là khi một phần sản lượng đã được ký kết từ đầu năm.

Từ nay đến cuối năm, giá tiêu dự báo tiếp tục tăng do chưa đến vụ thu hoạch mới trong khi các nước gia tăng nhập khẩu do nhu cầu mùa lễ hội cuối năm.

"Trong ngắn hạn, xu hướng tăng giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ người trồng tiêu và tạo động lực mới cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2025" – Cục Xuất nhập khẩu nhận định.

Giá tiêu tăng là động lực cho nông dân đầu tư chăm sóc vườn tiêu

Những yếu tố cần quan tâm

Cơ quan này cho biết thêm, để duy trì vị thế bền vững, ngành tiêu cần có chiến lược dài hạn về chế biến, xây dựng thương hiệu và đa dạng thị trường, thay vì chỉ dựa vào xuất khẩu thô.

Nhìn ra thị trường thế giới, năm nay sản lượng tiêu bị mất mùa ở các nước sản xuất lớn như Brazil, Ấn Độ, Sri Lanka.

Việt Nam, nước xuất khẩu hồ tiêu số 1 thế giới, cũng giảm sản lượng với ước tính: 178.000 tấn (năm 2025) trong khi năm 2024 là 183.000 tấn và năm 2023 là 192.000 tấn.

Tuy nhiên, theo một thành viên của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, thị trường cũng có 2 yếu tố khiến giá tiêu không thể tăng quá cao.

Đó là thuế đối ứng 20% của Mỹ khiến nhà nhà khẩu không đủ tiền để mua hàng nhiều; phía Việt Nam, các doanh nghiệp cũng lo thiếu vốn cuối năm do bị chôn 5% vốn ở thuế GTGT. Chưa kể, khi giá tiêu ở mức cao, mức tiêu dùng cũng giảm để tiết kiệm.