Giá trứng gà bất ngờ tăng vọt, tiến sát mốc 4.000 đồng/trứng

Giá trứng gà tăng mạnh

Ngày 24-10, thông tin từ các trại chăn nuôi khu vực Đông Nam Bộ cho biết giá trứng gà đã tăng trở lại trong vài tuần gân đây, mức tăng dao động từ 500-700 đồng và hiện đạt 2.500-2.900 đồng/quả. Trong khi chi phí chăn nuôi gà đẻ rơi vào khoảng 1.600-1.800 đồng/trứng, người chăn nuôi đang có mức lãi hơn 1.000 đồng mỗi quả.

Trên thị trường bán lẻ, giá trứng gà hiện dao động 3.000-3.500 đồng/quả, một số loại tăng lên 3.800 đồng/quả.

Giá trứng đang tăng cao

Theo thông tin từ thương lái, các khu vực giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia gần đây xuất hiện nhiều vựa thu gom trứng gà từ các nơi rồi xuất sang Campuchia. Ước tính mỗi ngày có khoảng một triệu quả trứng được tập kết về các vựa, chủ yếu ở Tây Ninh, An Giang và Đồng Tháp.

Tình trạng xuất khẩu này dẫn đến khan hàng cục bộ, khiến giá trứng gà trong nước bị đẩy lên cao.

Khó chạm mốc 4.000 đồng

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trứng gia cầm cho biết giá trứng trong nước khó có thể đạt mốc 4.000 đồng/quả. Nếu giá ở mức này sẽ kéo tiêu dùng trứng trong nước giảm xuống, người tiêu dùng có thể chuyển sang sử dụng loại thực phẩm khác, nhất là các bếp ăn công nghiệp, trường học, xí nghiệp.

Thông thường, gà đẻ công nghiệp tại các trại chăn nuôi có chu kỳ đẻ 12 tháng. Trong giai đoạn này, trứng có kích cỡ to và bán được giá tốt. Sau thời gian này, kích thước trứng nhỏ đi, giá bán cũng thấp hơn nên trại phải loại bỏ gà đẻ.

Tuy nhiên, do giá trứng tăng cao gần đây, nhiều trại giữ lại gà đẻ đã đến chu kỳ thải loại để cho đẻ tiếp. Vì vậy, thị trường hiện có khá nhiều trứng kích cỡ nhỏ.