Kinh tế

Giá USD tại các ngân hàng giảm rất mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – So với mốc đỉnh hơn 1 tháng trước, giá USD tại các ngân hàng bất ngờ giảm hơn 100 đồng, rớt còn 26.435 đồng/USD.

Ngày 2-10, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 25.177 đồng/USD, giảm thêm 10 đồng so với hôm qua và ghi nhận chuỗi giảm kéo dài suốt một tuần. 

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng hạ nhiệt. Vietcombank, BIDV và ACB cùng giao dịch quanh mức 26.215 đồng/USD mua vào, 26.435 đồng/USD bán ra, thấp hơn 11 đồng so với hôm qua. 

So với mốc đỉnh hơn 26.536 đồng/USD hồi giữa tháng 8, giá USD hiện đã giảm khoảng 100 đồng.

Giá USD tại ngân hàng giảm mạnh: Tình hình tỉ giá Việt Nam hiện nay - Ảnh 2.

Giá USD hạ nhiệt mạnh so với mốc đỉnh khoảng 1 tháng qua

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đồng bạc xanh suy yếu. Chỉ số USD Index (DXY) duy trì ở mức 97,7 điểm suốt một tháng, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm và được dự báo có thể tiếp tục giảm thêm. Điều này giúp USD hạ nhiệt và giảm áp lực lên tỉ giá USD/VND.

TIN LIÊN QUAN

Theo dự báo mới từ Ngân hàng UOB (Singapore), DXY sẽ tiếp tục đi xuống, có thể về mức 96,3 điểm trong quý IV/2025 và 93,9 điểm trong năm 2026. Điều đó tạo điều kiện để các đồng tiền chủ chốt khác tăng giá.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ Ngân hàng UOB Việt Nam, cho rằng do độ mở kinh tế lớn, Việt Nam chịu tác động mạnh từ biến động toàn cầu. Do đó, ông góp ý biên độ điều hành tỉ giá nên được nới lên 5-6% mỗi năm, thay vì 2% - 3% như trước. 

Bên cạnh đó, muốn giữ tỉ giá ổn định lâu dài, cần triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thể chế, nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển trái phiếu doanh nghiệp, thu hút vốn FDI và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Những biện pháp này sẽ giúp tăng cung ngoại tệ, củng cố niềm tin và góp phần giữ tỉ giá ổn định.

Giá USD tại ngân hàng giảm mạnh: Tình hình tỉ giá Việt Nam hiện nay - Ảnh 3.

Diễn biến tỉ giá USD/VND thời gian qua. Nguồn: MBS


Trưa 25-9, ngân hàng thương mại đẩy giá USD lên kịch trần

Trưa 25-9, ngân hàng thương mại đẩy giá USD lên kịch trần

(NLĐO) – Nhiều ngân hàng thương mại giao dịch giá USD lên mức kịch trần biên độ, khi tỉ giá trung tâm đi lên vào hôm nay.

Giá USD tự do biến động mạnh

(NLĐO) – Trong khoảng 2 tháng qua, giá USD tự do liên tục đi xuống trên thị trường tự do, rời xa khỏi mốc đỉnh 27.000 đồng.

Giá USD tại Việt Nam có diễn biến mới

(NLĐO) – Giá USD tại các ngân hàng thương mại hạ nhiệt trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế về mức thấp nhất hơn 2 năm qua.

