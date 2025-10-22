Chiều 22-10, giá USD tự do gây bất ngờ

Ngày 22-10, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 25.099 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng ổn định: Vietcombank mua vào 26.153 đồng và bán ra 26.353 đồng/USD; Eximbank niêm yết 26.160 - 26.353 đồng; BIDV cùng mức 26.153 - 26.353 đồng/USD.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xuất hiện trên thị trường tự do. Chiều cùng ngày, một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM báo giá mua vào 27.146 đồng/USD và bán ra 27.342 đồng/USD, tăng khoảng 50 đồng so với hôm qua.

Đây là mức giá USD cao nhất trong hơn một tháng và cao hơn gần 1.000 đồng so với giá tại các ngân hàng. Lần gần nhất, giá USD tự do vượt mốc 27.000 đồng là vào đầu tháng 9.

Giá USD tự do tăng vượt 27.200 đồng

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích khối khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhận định đà tăng mạnh của tỉ giá tự do xuất phát từ nhu cầu mua USD tăng cao vào cuối năm, trong khi nguồn cung tiền mặt hạn chế. Ngoài ra, chênh lệch giữa thị trường tự do và ngân hàng cần thời gian để điều tiết, dù Ngân hàng Nhà nước đã 2 lần bán USD kỳ hạn trong thời gian gần đây.

Theo dự báo, trong tuần này, tỉ giá USD/VND có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ do áp lực từ nhu cầu ngoại tệ tăng và chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang đi lên - hiện ở mức 98,9 điểm, cao nhất từ đầu tháng 8 đến nay.