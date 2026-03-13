HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá USD tự do có diễn biến mới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Chiến sự ở Trung Đông đẩy giá dầu và đồng USD mạnh lên, gây sức ép lên tỉ giá USD/VND.

Sáng 13-3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.065 đồng/USD, tăng 4 đồng so với ngày trước đó và là phiên tăng thứ ba liên tiếp.

TIN LIÊN QUAN

Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, Agribank, Eximbank và Sacombank, giá USD được niêm yết phổ biến ở mức 26.078 đồng/USD mua vào và 26.318 đồng/USD bán ra, cùng tăng 4 đồng mỗi USD so với hôm qua. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp tỉ giá USD tại hệ thống ngân hàng đi lên.

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục duy trì trên mốc 27.000 đồng. Một số điểm thu đổi ngoại tệ và cửa hàng vàng đang giao dịch quanh mức 27.150-27.190 đồng/USD (mua vào – bán ra).

Từ đầu tháng 3 đến nay, tỉ giá USD/VND có xu hướng tăng trở lại trong bối cảnh đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế và giá dầu thô tăng cao do căng thẳng tại Trung Đông. Chỉ số USD Index (DXY) hiện giao dịch quanh 99,78 điểm, tăng so với phiên trước và cao hơn khoảng 3,6% so với đầu tháng 3.

Theo các chuyên gia, tỉ giá USD/VND đang chịu sức ép từ cả yếu tố bên ngoài và trong nước. Đồng USD tăng giá toàn cầu cùng với đà tăng của giá dầu có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, từ đó tác động đến tỉ giá.

- Ảnh 3.

Chuyên gia của UOB dự báo tỉ giá USD/VND hạ nhiệt về 26.100 đồng/USD vào đầu năm tới

Chia sẻ tại sự kiện "Triển vọng đầu tư năm 2026" do Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức tối 12-3, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu của UOB Singapore, cho biết lạm phát của Việt Nam trong tháng 1/2026 ở mức 2,53%, thấp hơn dự báo 3,1%. 

Theo ông, trong bối cảnh giá dầu tăng do căng thẳng Trung Đông, cùng với triển vọng tăng trưởng trong nước tích cực và áp lực giảm giá của đồng VND, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%.

Kịch bản cơ sở của UOB giả định giá dầu Brent có thể tăng lên khoảng 90 USD/thùng trong quý II/2026 trước khi giảm về quanh 80 USD/thùng vào cuối năm. Khi đó, tác động đến lạm phát và tăng trưởng kinh tế Việt Nam được đánh giá ở mức vừa phải.

"Tỉ giá USD/VND tăng theo xu hướng chung của thị trường quốc tế. Áp lực lên đồng VND có nhưng sẽ không quá lớn. Về trung hạn, triển vọng của VND vẫn ổn định nhờ nền tảng vĩ mô tích cực với dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 khoảng 7,5%, dòng vốn FDI duy trì khả quan và khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026" - ông Suan Teck Kin nhận định.

UOB dự báo tỉ giá USD/VND có thể ở mức 26.400 đồng trong quý II, 26.200 đồng trong quý III và giảm dần về khoảng 26.100 đồng/USD vào quý I/2027.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cũng cho biết căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu tăng mạnh, tạo áp lực lên lạm phát toàn cầu và thị trường tiền tệ.

Theo ông Hà, thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành tỉ giá linh hoạt, phối hợp các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động của thị trường ngoại tệ thông suốt.


Phó Thống đốc NHNN nói về tỉ giá trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông

Phó Thống đốc NHNN nói về tỉ giá trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông

(NLĐO)- Theo lãnh đạo NHNN, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, cơ quan này sẽ theo sát tình hình để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt.

VIDEO: Chiến sự Trung Đông leo thang, kịch bản nào với tỉ giá, lạm phát ở Việt Nam?

(NLĐO) - Căng thẳng địa chính trị chủ yếu tạo cú sốc tâm lý ngắn hạn, nhà đầu tư chứng khoán cần bình tĩnh, tránh bán tháo bởi thị trường vẫn triển vọng

Tỉ giá tại Việt Nam tăng, Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ can thiệp

(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước cho biết đã bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường tiền tệ, tỉ giá USD/VND tăng khoảng 3,5%.

