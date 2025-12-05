HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tỉ giá tại Việt Nam tăng, Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ can thiệp

Thái Phương

(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước cho biết đã bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường tiền tệ, tỉ giá USD/VND tăng khoảng 3,5%.

Ngày 5-12, trao đổi với báo chí bên lề một sự kiện diễn ra ở TPHCM, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, cho biết từ đầu năm 2025, thị trường ngoại tệ và tỉ giá USD/VND chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế. 

Cụ thể là lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED, chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế. Trong một số giai đoạn, cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời từ các yếu tố ngắn hạn.

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỉ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài. Đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ như lãi suất, thanh khoản VND và bán can thiệp ngoại tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, tỉ giá, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Tỉ giá tại Việt Nam đã tăng khoảng 3,5% so với cuối năm ngoái

"Hiện tại, các yếu tố trên đã có dấu hiệu ổn định hơn, trong khi hoạt động thương mại và các cán cân đối ngoại của Việt Nam tiếp tục duy trì khả quan. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp ngoại tệ khi cần thiết để bảo đảm thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát" – ông Quang nói.

Thực tế, thanh khoản VND trên thị trường liên ngân hàng gần đây có những thời điểm khó khăn dù Ngân hàng Nhà nước vẫn hỗ trợ thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng thông qua nghiệp vụ thị trường mở, từ đó gây sức ép lên tỉ giá. Hiện, lãi suất cho vay trên thị trường mở (OMO) đã tăng từ 4% lên 4,5%. Lãi suất liên ngân hàng vẫn ở mức khoảng 7%.

Ông Phạm Chí Quang khẳng định Ngân hàng Nhà nước có các kênh điều tiết tiền tệ khác nhau và sử dụng linh hoạt các công cụ trên trong từng giai đoạn để phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ. 

Điển hình là gần đây, khi một số tổ chức tín dụng gia tăng nhu cầu thanh khoản VND dịp cuối năm, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng để ổn định thị trường tiền tệ.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, chủ động điều tiết phù hợp bằng các công cụ, giải pháp với thời điểm và liều lượng hợp lý, vừa hỗ trợ ổn định tỉ giá, ổn định kinh tế vĩ mô" – ông Quang khẳng định.

Ngày 5-12, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.151 đồng/USD, giảm nhẹ so với hôm qua.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 26.168 đồng/USD mua vào, 26.408 đồng/USD bán ra, giảm nhẹ so với hôm trước. Tỉ giá USD/VND chững lại trong những ngày qua nhưng vẫn tăng đáng kể từ đầu năm tới nay, mức tăng khoảng 3,5%.

