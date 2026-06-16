HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng, bạc tăng mạnh

Thái Phương

Giá vàng và bạc trong nước đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 15-6, theo đà leo thang của thị trường quốc tế.

Đến cuối ngày 15-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) chốt giá vàng miếng SJC mua vào 148 triệu đồng/lượng, bán ra 150,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng so với hôm trước. Hệ thống Mi Hồng công bố mức thấp hơn một chút, quanh 148,5 - 150 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi Bảo Tín Minh Châu bán ra nhẫn tròn trơn ngang bằng vàng miếng SJC ở mức 150,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vào cuối ngày chạm mức khoảng 4.337 USD/ounce, tăng hơn 120 USD, tương đương khoảng 3,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần. Bạc thế giới cũng bứt phá ấn tượng, đạt 70,8 USD/ounce, tăng xấp xỉ 4%.

Giá bạc trong nước đã phản ánh tích cực với diễn biến này. Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank-SBJ và nhiều đơn vị khác niêm yết bạc miếng mua vào 2,67 triệu đồng/lượng, bán ra 2,75 triệu đồng/lượng, tăng 130.000 đồng/lượng. Bạc ký các loại cũng tăng tới 3,4 triệu đồng/kg, lên mức 71,2 triệu đồng/kg chiều mua và 73,44 triệu đồng/kg chiều bán.

Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn chưa đủ xoa dịu những nhà đầu tư đã xuống tiền trong cơn sốt vàng đầu năm. Trong đó, vàng SJC và vàng nhẫn trơn từng được giao dịch ở mức kỷ lục hơn 190 triệu đồng/lượng. Khi ấy, nhiều người sẵn sàng xếp hàng mua vào với tâm lý "hôm nay đắt nhưng ngày mai sẽ còn đắt hơn". Đến nay, những người mua ở vùng đỉnh nếu buộc phải bán ra vẫn có thể mất trên 40 triệu đồng/lượng, chưa kể khoảng chênh lệch mua - bán vốn đã lên tới vài triệu đồng mỗi lượng. Với bạc, người mua ở vùng giá cao cũng đang lỗ vài chục triệu đồng mỗi kg, dù kim loại này hồi phục khá mạnh.

Các chuyên gia của Ngân hàng UOB Việt Nam nhận định việc đi ngang, tích lũy quanh ngưỡng 4.300 USD/ounce là nền tảng cần thiết trước khi vàng bước vào nhịp tăng giá tiếp theo. Đặc biệt, việc lượng vàng lưu trữ trên sàn COMEX sụt giảm và khối lượng giao dịch của các quỹ ETF vàng chuẩn cũng hạ nhiệt là tín hiệu cho thấy thị trường đang ở giai đoạn tích lũy thận trọng. 

"Giai đoạn tích lũy quanh mức hiện tại được xem là quan trọng và cần thiết, trước khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn với vai trò tài sản trú ẩn an toàn quay trở lại trong những tháng tới. Dù duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, chúng tôi tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của vàng lên 4.600 USD/ounce trong quý III/2026 và cao nhất tới 5.200 USD/ounce trong quý II/2027" - chuyên gia UOB Việt Nam đưa ra dự báo.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 16-6: Bật tăng mạnh mẽ

Giá vàng hôm nay 16-6: Bật tăng mạnh mẽ

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay lại nóng lên khi thị trường kỳ vọng eo biển Hormuz mở cửa trở lại, sau thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran

Giá vàng miếng SJC tăng 3,5 triệu đồng, bạc ký tăng hơn 3 triệu đồng ngày đầu tuần

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, bạc miếng các thương hiệu đồng loạt tăng hàng triệu đồng theo đà đi lên của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 15-6: Vừa mở cửa, vàng, bạc đồng loạt tăng mạnh

(NLĐO) – Giá vàng, bạc tăng rất mạnh ngay khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới sau thông tin tích cực liên quan đến thoả thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo