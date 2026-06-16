Giá vàng, bạc tăng mạnh

Đến cuối ngày 15-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) chốt giá vàng miếng SJC mua vào 148 triệu đồng/lượng, bán ra 150,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng so với hôm trước. Hệ thống Mi Hồng công bố mức thấp hơn một chút, quanh 148,5 - 150 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi Bảo Tín Minh Châu bán ra nhẫn tròn trơn ngang bằng vàng miếng SJC ở mức 150,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vào cuối ngày chạm mức khoảng 4.337 USD/ounce, tăng hơn 120 USD, tương đương khoảng 3,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần. Bạc thế giới cũng bứt phá ấn tượng, đạt 70,8 USD/ounce, tăng xấp xỉ 4%.

Giá bạc trong nước đã phản ánh tích cực với diễn biến này. Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank-SBJ và nhiều đơn vị khác niêm yết bạc miếng mua vào 2,67 triệu đồng/lượng, bán ra 2,75 triệu đồng/lượng, tăng 130.000 đồng/lượng. Bạc ký các loại cũng tăng tới 3,4 triệu đồng/kg, lên mức 71,2 triệu đồng/kg chiều mua và 73,44 triệu đồng/kg chiều bán.

Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn chưa đủ xoa dịu những nhà đầu tư đã xuống tiền trong cơn sốt vàng đầu năm. Trong đó, vàng SJC và vàng nhẫn trơn từng được giao dịch ở mức kỷ lục hơn 190 triệu đồng/lượng. Khi ấy, nhiều người sẵn sàng xếp hàng mua vào với tâm lý "hôm nay đắt nhưng ngày mai sẽ còn đắt hơn". Đến nay, những người mua ở vùng đỉnh nếu buộc phải bán ra vẫn có thể mất trên 40 triệu đồng/lượng, chưa kể khoảng chênh lệch mua - bán vốn đã lên tới vài triệu đồng mỗi lượng. Với bạc, người mua ở vùng giá cao cũng đang lỗ vài chục triệu đồng mỗi kg, dù kim loại này hồi phục khá mạnh.

Các chuyên gia của Ngân hàng UOB Việt Nam nhận định việc đi ngang, tích lũy quanh ngưỡng 4.300 USD/ounce là nền tảng cần thiết trước khi vàng bước vào nhịp tăng giá tiếp theo. Đặc biệt, việc lượng vàng lưu trữ trên sàn COMEX sụt giảm và khối lượng giao dịch của các quỹ ETF vàng chuẩn cũng hạ nhiệt là tín hiệu cho thấy thị trường đang ở giai đoạn tích lũy thận trọng.

"Giai đoạn tích lũy quanh mức hiện tại được xem là quan trọng và cần thiết, trước khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn với vai trò tài sản trú ẩn an toàn quay trở lại trong những tháng tới. Dù duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, chúng tôi tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của vàng lên 4.600 USD/ounce trong quý III/2026 và cao nhất tới 5.200 USD/ounce trong quý II/2027" - chuyên gia UOB Việt Nam đưa ra dự báo.