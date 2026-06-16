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Kinh tế

Giá vàng hôm nay 16-6: Bật tăng mạnh mẽ

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay lại nóng lên khi thị trường kỳ vọng eo biển Hormuz mở cửa trở lại, sau thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran

Giá vàng hôm nay 16-6: Bật tăng mạnh mẽ - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng

Khoảng 6 giờ ngày 16-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới dao động quanh mức 4.310 USD/ounce, tăng mạnh 47 USD so với mức giá thấp nhất của phiên đêm qua (4.263 USD/ounce).

Yếu tố then chốt làm cho giá vàng thế giới nóng lên nằm ở thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Thông tin này đã khiến giá dầu thô giảm mạnh 4,8%, xuống còn 83 USD/thùng.

Với giá dầu giảm, áp lực lạm phát toàn cầu hạ nhiệt, kéo theo lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4,4%. Điều này làm giảm sức hấp dẫn trái phiếu, thúc đẩy nhà đầu tư đưa vốn vào kim loại quý. Giá vàng hôm nay bật tăng mạnh mẽ là tất yếu.

Theo các chuyên gia, dù thỏa thuận chưa giải quyết triệt để vấn đề chương trình hạt nhân của Iran và các cuộc đàm phán tiếp theo có thể kéo dài đến 60 ngày, thị trường vẫn đánh giá đây là bước giảm leo thang căng thẳng địa chính trị. Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá vàng, dầu mỏ, lãi suất và các tài sản khác .

Thỏa thuận sơ bộ Mỹ -Iran mang lại tín hiệu tích cực, việc bình thường hóa hoàn toàn dòng chảy dầu mỏ qua vùng Vịnh vẫn là quá trình kéo dài nhiều tháng. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến đàm phán Mỹ - Iran cũng như các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng sắp tới, để đánh giá xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 16-6: Bật tăng mạnh mẽ - Ảnh 2.

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