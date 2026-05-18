Kinh tế

Giá vàng còn cơ hội trở lại vùng đỉnh trong năm nay?

Dương Ngọc

(NLĐO)- “Những yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng hiện vẫn còn tồn tại và sẽ tiếp tục tác động lên thị trường trong các tháng cuối năm”- theo Hội đồng Vàng Thế giới.

Các yếu tố từng thúc đẩy giá vàng liên tục lập kỷ lục trong năm ngoái vẫn chưa biến mất, dù thị trường đang xuất hiện thêm nhiều biến số mới từ địa chính trị và lạm phát, theo ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC)

Năm ngoái, giá vàng thế giới liên tục xác lập mức cao mới với khoảng 50 lần lập đỉnh. Theo ông Fan, bước sang năm nay, những động lực chính hỗ trợ kim loại quý vẫn được duy trì, đặc biệt là lực mua từ các ngân hàng trung ương.

"Dù có một số ngân hàng trung ương bán ra, xét tổng thể, họ vẫn là bên mua ròng mạnh trong năm ngoái cũng như quý I năm nay"- ông nói.

Theo đại diện WGC, xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương phản ánh nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngoại hối trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Đây tiếp tục là nền tảng hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong thời gian tới.

Ngoài các yếu tố truyền thống, thị trường hiện chịu thêm tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Ông Shaokai Fan cho rằng xung đột trong khu vực này có thể làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó ảnh hưởng đến chính sách lãi suất và thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

"Lạm phát tăng trở lại do chiến sự là yếu tố có thể khiến các nhà đầu tư phương Tây tìm đến vàng nhiều hơn"- ông nhận định.

Một trong những yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát hiện nay là chính sách tiền tệ của Mỹ. Theo ông Fan, những lo ngại liên quan đến giá trị đồng USD, tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hay tính bền vững của nợ công Mỹ vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Đây là các yếu tố có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu nắm giữ vàng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động.

Ông Shaokai Fan cũng cho biết dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tiếp tục đóng vai trò quan trọng với diễn biến giá vàng. Tuy nhiên, xu hướng đầu tư hiện có sự phân hóa giữa châu Á và phương Tây.

Tại châu Á, dòng tiền vẫn chảy mạnh vào các quỹ ETF vàng, nhờ nhu cầu đầu tư tăng lên và việc ngày càng có thêm các quỹ mới được thành lập trong khu vực. Trong khi đó, các quỹ ETF niêm yết ở phương Tây ghi nhận dòng vốn biến động hơn.

Dù vậy, xét trên tổng thể, vàng vẫn duy trì sức hấp dẫn với nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt trong môi trường lãi suất cao kéo dài và nhiều rủi ro địa chính trị.

Hội đồng Vàng Thế giới không đưa ra dự báo cụ thể về giá vàng. Tuy nhiên, theo ông Shaokai Fan, khả năng kim loại quý tiếp tục tăng giá vẫn hiện hữu nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố hỗ trợ cùng lúc.

Liên quan đến khả năng giá vàng quay lại vùng đỉnh từng thiết lập hồi cuối tháng 1, khoảng 5.400-5.600 USD một ounce, ông cho rằng điều này sẽ phụ thuộc vào diễn biến lạm phát, lãi suất và căng thẳng địa chính trị trong thời gian tới.

"Những yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng hiện vẫn còn tồn tại và sẽ tiếp tục tác động lên thị trường trong các tháng cuối năm"- ông nói.

Hội đồng Vàng Thế giới: Lời khuyên nào cho người "đu đỉnh" vàng giá cao?

(NLĐO)- Theo Hội đồng Vàng Thế giới, vàng nên được xem là tài sản đầu tư dài hạn và mang tính chiến lược, không phải công cụ đầu cơ ngắn hạn.

