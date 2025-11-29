Sáng 29-11, giá vàng miếng SJC tăng lên mức cao chưa từng thấy

Sáng 29-11, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết mua vào lên mức 152,9 triệu đồng/lượng, bán ra 154,9 triệu đồng/lượng - tăng đến 700.000 đồng so với sáng hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lên mức quanh 150,6 triệu đồng/lượng mua vào, 153,1 triệu đồng/lượng bán ra - tăng khoảng 900.000 đồng.

Giá vàng trong nước tăng rất mạnh những ngày qua. Chỉ trong một tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này đã đưa giá vàng miếng SJC lên mức cao nhất trong lịch sử, vượt qua cả vùng đỉnh từng lập hồi tháng 10 vừa qua là 154,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang tăng nhanh hơn giá vàng thế giới. Mức đỉnh lịch sử của giá vàng thế giới cũng từng lập hồi tháng 10-2025, với 4.380 USD/ounce .

Đến sáng nay - theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.220 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD/ounce so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC lên mức cao chưa từng thấy

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính đẩy giá vàng bùng nổ đến từ một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng tại Trung tâm dữ liệu CME Group – sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới, khi nhiều giờ bị gián đoạn.

Sự cố này ngay lập tức kích hoạt dòng tiền trú ẩn ngắn hạn đổ vào vàng - tài sản được xem là kênh an toàn truyền thống.

Trong dự báo mới nhất, Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ cho rằng nhu cầu vàng sẽ còn tăng cao những tháng tới, do việc cắt giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu giảm, những thách thức về tài chính tại Mỹ và tình hình địa chính trị bất ổn tại một số khu vực…

Hiện nay, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,4 triệu đồng/lượng.



