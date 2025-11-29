HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 29-11: Tăng lên mức kỷ lục mới

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Nguyên nhân chính đẩy giá vàng hôm nay, 29-11, bùng nổ đến từ một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng tại sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới

Giá vàng hôm nay 29-11: Tăng lên mức kỷ lục mới - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh

Đầu ngày 29-11 - theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.220 USD/ounce, tăng mạnh 60 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.160 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đẩy giá vàng bùng nổ đến từ một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng tại Trung tâm dữ liệu CME Group – sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới. 

Theo đó, giao dịch tương lai và quyền chọn trên Sàn Giao dịch hàng hóa Chicago đã bị dừng lại do lỗi từ trung tâm dữ liệu. Việc này gây ra nhiều giờ gián đoạn trên các thị trường chứng khoán, ngoại hối, trái phiếu và hàng hóa. Hậu quả là hàng loạt hợp đồng tương lai quan trọng bị "đóng băng" hoàn toàn.

Sự cố này ngay lập tức kích hoạt dòng tiền trú ẩn ngắn hạn đổ vào vàng - tài sản được xem là "hầm trú ẩn" truyền thống khi thị trường tài chính hỗn loạn.

Cơn sốt giá vàng lần này cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa hết lo lắng trước những bất ổn địa chính trị và rủi ro hệ thống tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh đó, kim loại quý này tiếp tục khẳng định vị thế "vua trú ẩn".

Giá vàng hôm nay 29-11: Tăng lên mức kỷ lục mới - Ảnh 2.

Tin liên quan

Sáng 28-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tiếp

Sáng 28-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tiếp

(NLĐO) – Tăng tiếp theo giá vàng thế giới, vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng leo lên những mốc cao mới.

Giá vàng hôm nay 28-11: Tiếp nối đà tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay chưa dừng đà tăng khi thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm thêm lãi suất.

Sáng 27-11, giá vàng miếng SJC vượt xa 153 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng trong nước đi lên theo giá thế giới, vàng miếng SJC tăng thêm 3 triệu đồng chỉ trong vài ngày.

