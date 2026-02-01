HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 1-2: Dự báo mới nhất sau cú lao dốc lịch sử

Thái Phương

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư và một số chuyên gia kỳ vọng giá vàng hôm nay sẽ tăng trở lại sau đợt giảm mạnh nhất trong lịch sử cuối tuần qua.

Sáng chủ nhật, 1-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 169 triệu đồng/lượng mua vào, 172 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Đây là tuần đầu tiên giá vàng rớt từ đầu năm 2026 tới nay. Nếu so với mốc đỉnh cao nhất trong tuần, giá vàng miếng đã mất gần 20 triệu đồng/lượng. Tuần qua cũng chứng kiến đợt biến động mạnh nhất trong lịch sử của giá vàng. Kim loại quý lập đỉnh lên tới 191,3 triệu đồng vào ngày 29-1 nhưng cũng đảo chiều rớt hàng chục triệu đồng ngay sau đó. 

TIN LIÊN QUAN

Cùng chiều rớt mạnh, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức giảm sốc. Các doanh nghiệp như công ty SJC niêm yết khoảng 168 triệu đồng/lượng và 171 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước lao dốc theo giá thế giới. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng đóng cửa ở mức 4.891 USD/ounce, giảm 94 USD/ounce so với tuần trước. Thị trường vàng thế giới tuần qua chứng kiến cú đảo chiều lịch sử, khi giá vàng rớt hàng trăm USD/ounce chỉ trong một phiên. Trong 2 phiên cuối tuần, giá vàng có thời điểm rơi tự do từ mốc đỉnh trên 5.600 USD/ounce, mất tổng cộng hơn 700 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 1 - 1: Dự báo tăng trưởng giá vàng sau đợt lao dốc lịch sử - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước mất gần 20 triệu đồng chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua

Giá vàng bị bán tháo ồ ạt sau chuỗi tăng nóng. Dù vậy, khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco cho thấy, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng sẽ phục hồi trở lại.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có 39% cho rằng giá vàng sẽ tăng, tuy nhiên cũng có tới 39% dự báo giá vàng giảm và 22% còn lại nhận định giá đi ngang.

Tuy nhiên, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân lạc quan hơn về đà phục hồi của giá vàng. Có 340 nhà đầu tư trả lời với kết quả lạc quan khi tới 73% nhà đầu tư nói giá vàng tăng trở lại, chỉ 16% cho rằng giá vàng giảm và 11% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Trả lời Kitco, ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho rằng những tuần như vừa qua với đợt sụt giảm mạnh của giá vàng sẽ còn tiếp diễn. Chỉ riêng quy mô của sự biến động đã khiến nhiều người kinh ngạc – cảnh báo nhà đầu tư cũng có thể mất tiền khi đầu tư vào kim loại quý.

Tuy nhiên, ông Button tin rằng các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn còn nguyên vẹn. Giá vàng được dự đoán sẽ khó giảm xuống mức 4.000 USD/ounce.

"Chỉ cần giá vàng đảo chiều đi lên, dòng tiền mua vào sẽ mạnh mẽ. Có điều, nhà đầu tư kim loại quý nên chuẩn bị tinh thần cho những biến động giá cực mạnh trong thời gian tới" – ông Button nói.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1-2: Dự báo mới nhất sau cú lao dốc lịch sử - Ảnh 1.



Tin liên quan

Công ty vàng, bạc có động thái lạ khi giá vàng, bạc lao dốc

Công ty vàng, bạc có động thái lạ khi giá vàng, bạc lao dốc

(NLĐO) – Giá vàng, bạc có phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử, nhiều công ty bất ngờ thông báo tạm ngừng giao dịch.

Giá vàng miếng SJC mất gần 20 triệu đồng trong 2 ngày, nhà đầu tư "khóc ròng"

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục rớt thêm hàng triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 31-1: Sụt giảm mạnh sau chuỗi tăng kỷ lục

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 31-1, lao xuống khi nhà đầu tư tiếp tục bị bán tháo, Mỹ sẽ thay đổi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED)

giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng giá vàng pnj giá vàng trong nước giá vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo