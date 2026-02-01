Giá vàng hôm nay 1-2: Dự báo mới nhất sau cú lao dốc lịch sử

Sáng chủ nhật, 1-2, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 169 triệu đồng/lượng mua vào, 172 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Đây là tuần đầu tiên giá vàng rớt từ đầu năm 2026 tới nay. Nếu so với mốc đỉnh cao nhất trong tuần, giá vàng miếng đã mất gần 20 triệu đồng/lượng. Tuần qua cũng chứng kiến đợt biến động mạnh nhất trong lịch sử của giá vàng. Kim loại quý lập đỉnh lên tới 191,3 triệu đồng vào ngày 29-1 nhưng cũng đảo chiều rớt hàng chục triệu đồng ngay sau đó.

Cùng chiều rớt mạnh, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức giảm sốc. Các doanh nghiệp như công ty SJC niêm yết khoảng 168 triệu đồng/lượng và 171 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước lao dốc theo giá thế giới. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng đóng cửa ở mức 4.891 USD/ounce, giảm 94 USD/ounce so với tuần trước. Thị trường vàng thế giới tuần qua chứng kiến cú đảo chiều lịch sử, khi giá vàng rớt hàng trăm USD/ounce chỉ trong một phiên. Trong 2 phiên cuối tuần, giá vàng có thời điểm rơi tự do từ mốc đỉnh trên 5.600 USD/ounce, mất tổng cộng hơn 700 USD/ounce.

Giá vàng trong nước mất gần 20 triệu đồng chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua

Giá vàng bị bán tháo ồ ạt sau chuỗi tăng nóng. Dù vậy, khảo sát mới nhất về xu hướng tuần tới của Kitco cho thấy, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng sẽ phục hồi trở lại.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có 39% cho rằng giá vàng sẽ tăng, tuy nhiên cũng có tới 39% dự báo giá vàng giảm và 22% còn lại nhận định giá đi ngang.

Tuy nhiên, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân lạc quan hơn về đà phục hồi của giá vàng. Có 340 nhà đầu tư trả lời với kết quả lạc quan khi tới 73% nhà đầu tư nói giá vàng tăng trở lại, chỉ 16% cho rằng giá vàng giảm và 11% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Trả lời Kitco, ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho rằng những tuần như vừa qua với đợt sụt giảm mạnh của giá vàng sẽ còn tiếp diễn. Chỉ riêng quy mô của sự biến động đã khiến nhiều người kinh ngạc – cảnh báo nhà đầu tư cũng có thể mất tiền khi đầu tư vào kim loại quý.

Tuy nhiên, ông Button tin rằng các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn còn nguyên vẹn. Giá vàng được dự đoán sẽ khó giảm xuống mức 4.000 USD/ounce.

"Chỉ cần giá vàng đảo chiều đi lên, dòng tiền mua vào sẽ mạnh mẽ. Có điều, nhà đầu tư kim loại quý nên chuẩn bị tinh thần cho những biến động giá cực mạnh trong thời gian tới" – ông Button nói.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,4 triệu đồng/lượng.








