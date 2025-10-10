HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 10-10: Rơi thẳng đứng

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày tăng giá chóng mặt, giá vàng hôm nay bất ngờ lao xuống hàng chục USD/ounce khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra chốt lời

Giá vàng hôm nay, 10-10: Giảm thẳng đứng - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm hàng chục USD/ounce

Lúc 6 giờ ngày 10-10, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giảm mạnh 82 USD/ounce, từ mức 4.060 USD/ounce xuống còn 3.978 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng không nằm ngoài xu hướng này, giảm 41 USD xuống mức 4.030 USD/ounce.

Sự sụt giảm này được cho là kết quả của hoạt động chốt lời mạnh mẽ từ các nhà đầu tư sau khi giá vàng liên tục lập kỷ lục trong những ngày qua.

Yếu tố địa chính trị, vốn là bệ đỡ cho giá vàng và các kim loại quý trong thời gian dài, đang dần mất đi vai trò dẫn dắt thị trường.

Một bước ngoặt quan trọng vừa diễn ra khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận trả tự do cho tất cả con tin bị Hamas giam giữ tại Gaza.

Sự kiện này làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, tạo thêm áp lực bán ra trong phiên giao dịch đêm qua.

Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới, trong tháng 9-2025, các quỹ đầu tư vàng đã mua vào 145,6 tấn vàng, góp phần đẩy giá vàng tăng sốc. Tuy nhiên, nếu các quỹ này bắt đầu bán ra để chốt lời, rủi ro giá vàng tiếp tục giảm là rất lớn. Các nhà phân tích cảnh báo rằng thị trường vàng có thể đối mặt với biến động mạnh trong ngắn hạn nếu áp lực bán vẫn duy trì.

Ngoài ra, đồng USD tăng giá rất mạnh, đạt mức cao nhất trong 9 tuần qua, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, cũng làm giảm sức hấp dẫn của giá vàng hôm nay.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cuối ngày 9-10 bán ra đứng vững ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 139,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 10-10: Giảm thẳng đứng - Ảnh 2.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng
