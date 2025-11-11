Giá vàng hôm nay 11-11: Tăng rất mạnh, lập đỉnh trong hai tuần qua





Giá vàng hôm nay tăng dữ dội

Khoảng 6 giờ ngày 11-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay vọt lên 4.118 USD/ounce, tăng 68 USD so với mức đáy phiên đêm qua là 4.005 USD/ounce.

Đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 10, phản ánh tâm lý nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn khi triển vọng chính phủ Mỹ tái hoạt động, làm dấy lên kỳ vọng về dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố – yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 12.

Tín hiệu tích cực đến từ Quốc hội Mỹ. Vào ngày 10-11, Thượng viện đã thông qua bước thủ tục quan trọng để thúc đẩy dự luật chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.

Tình trạng đóng cửa chính phủ đã khiến hàng loạt báo cáo kinh tế quan trọng bị trì hoãn, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 và báo cáo việc làm phi nông nghiệp – hai "kim chỉ nam" cho chính sách tiền tệ của Fed, khiến tổ chức này khó đánh giá chính xác lạm phát và thị trường lao động.

Dù vậy, thị trường tài chính vẫn đặt cược 70–80% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm % trong cuộc họp sắp tới. Theo đó, từ thời điểm này, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng đồng USD sẽ giảm giá, tạo điều kiện cho giá vàng nóng lên.

Giới phân tích dự báo nếu chính phủ Mỹ chính thức mở cửa trong 24–48 giờ tới, giá vàng có thể điều chỉnh nhẹ do tâm lý rủi ro cải thiện. Ngược lại, bất kỳ trì hoãn nào cũng sẽ tiếp tục đẩy giá vàng đi lên.