Sáng 9-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cao nhất trong 1 tuần

Sáng 9-5, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tiếp tục duy trì ổn định giá vàng miếng SJC quanh mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng xu hướng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) được giao dịch lần lượt 164 triệu đồng/lượng mua vào, 167 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Một số doanh nghiệp khác PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mức cao hơn, có nơi bán ra bằng giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước chững lại 2 ngày qua và đang ở mốc cao nhất trong khoảng 1 tuần qua.

Nhu cầu giao dịch vàng trong nước không còn sôi động như những tuần trước

Thị trường vàng trong nước khá trầm lắng. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tuần qua, tại nhiều công ty vàng lớn ở TPHCM, khách giao dịch thưa thớt, nhu cầu mua bán khá đồng đều.

Vàng nhẫn trơn tại công ty SJC, SACOMBANK-SBJ khách được mua tối đa 2 chỉ/người; trong khi vàng miếng SJC loại 1 lượng nhân viên công ty SJC thông báo có thể mua không hạn chế.

Một số người quyết định bán ra khi giá vàng vẫn đang thấp hơn rất nhiều so với mốc đỉnh lịch sử vùng 190-191 triệu đồng/lượng trong quý I/2026.

Bà Hoàng Lê (ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) cho biết bà tới trụ sở công ty SJC ở phường Xuân Hòa để bán 2 lượng vàng miếng SJC có việc gia đình.

"Thấy giá dao động dưới vùng 170 triệu đồng liên tục trong nhiều tuần nên tôi quyết định đi bán. Hồi giá ở vùng 180-190 triệu đồng, tôi nghĩ giá còn tăng tiếp nên chưa vội, giờ sợ giá giảm thêm mà lại đúng lúc nhà có việc nên đi bán" – cô Hoàng Lê kể.

Giá vàng trong nước duy trì trên vùng 167 triệu đồng những ngày qua, khi giá thế giới trụ vững trên mốc 4.700 USD/ounce. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng hôm nay đóng cửa ở mức 4.715 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên hôm qua nhưng vẫn ở mức cao nhất trong khoảng 1 tuần qua.

Theo giới phân tích, các yếu tố kinh tế vĩ mô của Mỹ, rủi ro địa chính trị khiến thị trường vàng diễn biến phức tạp.