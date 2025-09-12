HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 12-9: Tăng trở lại

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Sau 2 ngày giảm liên tiếp, giá vàng hôm nay (12-9) đã quay đầu đi lên khi lạm phát tại Mỹ nóng lên và thị trường lao động bất ngờ suy yếu

Giá vàng hôm nay 12-9: Tăng trở lại- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay bật tăng

Tính đến sáng 12-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.634 USD/ounce, tăng 20 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.614 USD/ounce). Giá vàng hôm nay bật tăng nhờ những tín hiệu kinh tế mới từ Mỹ, đặc biệt là dữ liệu lạm phát và thị trường lao động.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ tăng bất ngờ tăng lên 263.000 đơn, vượt xa dự báo của thị trường là 235.000 đơn. Con số này phản ánh sự suy yếu của thị trường lao động, củng cố quan điểm của những người kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn trong thời gian tới.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm của Mỹ trong tháng 8 tăng lên 2,9%, mức cao nhất kể từ tháng 1-2025, so với 2,7% trong tháng 7. CPI tăng 0,4% so với tháng trước và vượt mức tăng mà thị trường dự báo là 0,3%.

Lạm phát tăng cao đang tạo ra áp lực kép cho thị trường vàng. Một mặt, lạm phát cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – một tài sản không sinh lãi. FED đã giữ quan điểm trung lập, duy trì lãi suất ổn định cho đến năm 2025, điều này hạn chế sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn. Mặt khác, lạm phát dai dẳng và nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng đang thúc đẩy nhu cầu về vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Mặt khác, chỉ số đô la Mỹ suy yếu, giá dầu thô tương lai giảm xuống quanh mức 62,5 USD/thùng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4%, cũng góp phần hỗ trợ giá vàng hôm nay đi lên.

Ông John Zaccarelli, Giám đốc đầu tư của Northlight Asset Management (Mỹ), nhận định con đường của FED trong ngắn hạn đã rõ ràng, nhưng lạm phát cơ bản tăng 0,4% so với tháng trước sẽ gây khó khăn cho các quyết định trung hạn. Thị trường đang kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất, nhưng nếu lạm phát không tiến về mục tiêu 2,0%, số lần cắt giảm lãi suất có thể bị hạn chế."

Tại Việt Nam, cuối ngày 11-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn dừng ở mức 129,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 12-9: Tăng trở lại- Ảnh 2.

Tin liên quan

Chiều 11-9, giá vàng miếng SJC giảm mạnh

Chiều 11-9, giá vàng miếng SJC giảm mạnh

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm cả triệu đồng/lượng, mức giảm mạnh hơn cả vàng thế giới cùng thời điểm

Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

(NLĐO) – Công ty SJC khẳng định 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép liên quan vụ án xảy ra tại công ty đều bảo đảm chất lượng.

Sáng 11-9, diễn biến lạ ở các tiệm vàng nhỏ

(NLĐO) – Diễn biến bất ngờ xảy ra trên thị trường vàng trong nước, giá vàng nhẫn trơn tại nhiều cửa hàng vàng nhỏ còn thấp hơn giá thế giới.

giá vàng hômnay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng
