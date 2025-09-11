Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép

Thái Phương

(NLĐO) – Công ty SJC khẳng định 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép liên quan vụ án xảy ra tại công ty đều bảo đảm chất lượng.

Lo ngại về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng 

Những ngày qua, thông tin Cựu Tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng bị cáo buộc buộc chèn nguyên liệu bên ngoài khi gia công vàng bóp méo cho Ngân hàng Nhà nước, "sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định" khiến dư luận lo ngại về chất lượng những sản phẩm vàng miếng mà công ty này bán ra thời bà Hằng làm lãnh đạo. Một số người còn đề nghị có biện pháp thu hồi số vàng đã bán ra này. 

ĐỌC THÊM

Ngày 11-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng giám đốc SJC, khẳng định thông tin trên các trang mạng gần đây lan truyền về chất lượng 6.255 lượng vàng là vàng si, vàng độn… là không chính xác. 

Toàn bộ số vàng mà công ty sản xuất, gia công đều bảo đảm chất lượng. "Công ty SJC khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng về chất lượng vàng miếng SJC gần đây là thất thiệt" - ông Thắng nói. 

Theo SJC, toàn bộ dây chuyền sản xuất vàng miếng SJC tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, bảo đảm tính chính xác về hàm lượng, trọng lượng và an toàn tuyệt đối trong từng khâu sản xuất.

Theo đó, vàng đưa vào sản xuất được kiểm định từ khâu đầu vào nguyên chất. Từng miếng vàng được cân đo trọng lượng chính xác 37,5 gram trước khi dập định hình, sau khi dập định hình bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm sẽ kiểm tra chất lượng từng miếng vàng. 

Miếng vàng sản xuất ra đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng số seri và đưa đi kiểm định hàm lượng vàng bằng công nghệ có tính chính xác cao trước khi cho ép bao để xuất xưởng.

Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép- Ảnh 1.

Công ty SJC khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng về chất lượng vàng miếng SJC gần đây là thất thiệt.

6.255 lượng vàng đủ tiêu chuẩn lưu thông 

"Trên thực tế, suốt hơn 35 năm hình thành và phát triển, vàng miếng SJC đã khẳng định vị thế thương hiệu vàng quốc gia, được đông đảo người dân tin tưởng lựa chọn. Chính nhờ sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng và quy chuẩn ISO quốc tế, các sản phẩm vàng miếng SJC trên thị trường vẫn bảo đảm đúng chất lượng công bố, không có sự sai lệch về hàm lượng (tuổi vàng) như những thông tin gây hoang mang gần đây" – ông Đào Công Thắng khẳng định.

Ông Thắng tự tin cơ chế kiểm soát của công ty qua nhiều tầng nấc vẫn đủ sức ngăn chặn việc đưa sản phẩm không đạt chuẩn ra thị trường. Vì vậy, số lượng vàng 6.255 lượng lưu thông trên thị trường vẫn đủ tiêu chuẩn lưu hành bình thường. Công ty SJC chịu trách nhiệm về việc bảo đảm vàng miếng SJC được gia công sản xuất tại xưởng vàng SJC theo quy định pháp luật. Đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 11-9: Tiếp tục đà giảm

Giá vàng hôm nay 11-9: Tiếp tục đà giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (11-9) tiếp tục xu hướng giảm khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Sáng 10-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm mạnh

(NLĐO) – Một số cửa hàng ở TP HCM bất ngờ giảm mạnh giá mua - bán vàng miếng SJC bằng với giá tại các công ty vàng lớn.

Giá vàng hôm nay 10-9: Vàng thế giới hạ nhiệt

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (10-9) quay đầu giảm mạnh khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra để thu lợi nhuận

giá vàng Công ty SJC giá vàng sjc giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn 6.255 lượng vàng miếng trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo