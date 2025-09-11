Chiều 11-9, giá vàng miếng SJC giảm mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chiều 11-9, giá vàng miếng SJC giảm mạnh

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm cả triệu đồng/lượng, mức giảm mạnh hơn cả vàng thế giới cùng thời điểm

Chiều 11-9, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 130,9 triệu đồng/lượng mua vào và 133,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. 

Giá vàng miếng SJC tự do giảm rất mạnh

TIN LIÊN QUAN

Đây cũng là mức giá được một số ngân hàng như ACB, Eximbank đang niêm yết. 

Trong khi đó, công ty PNJ, DOJI vẫn niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức khoảng 134,3 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tại các doanh nghiệp lớn cũng giảm tới 600.000 đồng về 126,6 triệu đồng/lượng mua vào, 129,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm nhanh và mạnh hơn vàng nhẫn trơn.

Chiều 11-9, giá vàng miếng SJC giảm mạnh- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC giao dịch tại một số tiệm vàng nhỏ chỉ còn 130,7 triệu đồng/lượng mua vào, 132,7 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn cả triệu đồng so với các doanh nghiệp lớn. Chỉ trong vài ngày, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã sụt hơn 10 triệu đồng mỗi lượng, cho thấy những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và những biện pháp mạnh tay của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường quản lý, ổn định thị trường vàng đã có hiệu quả. 

Vàng nhẫn trơn giảm 4 triệu đồng/lượng

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 99,99% ở các tiệm vàng nhỏ cũng rơi và chỉ còn 107,5 triệu đồng/lượng mua vào và 111 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chiều nay giao dịch phổ biến ở mức 3.631 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD/ounce so với phiên trước. Tốc độ giảm này được cho là chậm hơn nhiều so với giá vàng trong nước. 

Diễn biến này khiến chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp đáng kể, hiện chỉ còn khoảng 18 triệu đồng mỗi lượng. 

Chiều 11-9, giá vàng miếng SJC giảm mạnh- Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC đang giảm nhanh


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 11-9: Tiếp tục đà giảm

Giá vàng hôm nay 11-9: Tiếp tục đà giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (11-9) tiếp tục xu hướng giảm khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Sáng 10-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm mạnh

(NLĐO) – Một số cửa hàng ở TP HCM bất ngờ giảm mạnh giá mua - bán vàng miếng SJC bằng với giá tại các công ty vàng lớn.

Giá vàng hôm nay 10-9: Vàng thế giới hạ nhiệt

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (10-9) quay đầu giảm mạnh khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra để thu lợi nhuận

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng hôm nay giá vàng pnj giá vàng doji giá vàng thế giới giá vàng sjc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo